Trump y Musk están charlando y mintiéndose casi hasta el punto del Nirvana.

Inmigrantes como un "apocalipsis zombi", un "muy bajo coeficiente intelectual" en el presidente Biden de EE. UU. y el "calentamiento nuclear" como una mayor amenaza que el cambio climático. Así es como Donald Trump y Elon Musk charlaron, mintieron y se elogiaron mutuamente durante más de dos horas en una transmisión en vivo de audio en X.

¿Cómo puede alguien soportar esto? Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, y Donald Trump, el candidato presidencial republicano, pasaron más de dos horas charlando en vivo en un audio en X. Eso es una descripción neutral, pero más precisa sería: Dos de los hombres más famosos del mundo se convirtieron repentinamente en "podcast bros", boosteándose, elogiándose, mintiendo, exagerando y advirtiendo sobre el derrumbe de Estados Unidos si Kamala Harris y los demócratas ganan las elecciones presidenciales en noviembre.

Pero antes de que eso suceda, el llamado magnate de la tecnología y fundador de Tesla, que compró Twitter y lo renombró como X, tiene que lidiar con problemas técnicos: La transmisión no funciona. Según Musk, la emisión comenzó mucho más tarde de lo planeado debido a un "enorme" ataque DDoS. "Hay mucha resistencia a lo que Trump quiere decir", dice el magnate, y Trump se presenta immediately como una víctima inocente: "¡A menudo, son aquellos que tienen algo constructivo que decir!"

El hecho de que Trump esté activo en X de nuevo después de casi un año es notable. Hablarán del ataque, de la inmigración a través de la frontera sur, la inflación y la seguridad; Trump se da palmaditas en la espalda constantemente, y Musk se ríe nerviosamente, interrumpe al ex presidente, ansioso por compartir sus propias opiniones. Esto no se suponía que fuera una entrevista, Musk había anunciado, sino una conversación. Pero la mayoría del tiempo no suena así, solo alguien que no siempre sabe cuándo es disruptivo decir algo sobre sí mismo.

"Apocalipsis zombi" en la frontera sur

Comienzan con el tema favorito de Trump, el ataque. "La inmigración ilegal me salvó la vida", dice Trump, refiriéndose a un gráfico sobre el tema antes de que le dispararan. Musk encuentra esta posible ironía divertida: "¡Oh, eso es tan bueno!" Trump ha anunciado repetidamente que deportaría a millones de personas si fuera presidente.

Musk cuenta una historia de personas "derramándose" por la frontera, que a veces parece un "apocalipsis zombi del mundo". En cuatro años, "no nos quedará un país". Trump contraataca con: "60 millones de personas de todo el mundo" vendrían a EE. UU. Musk agrega: "No es posible acoger a todos los de todo el mundo", dejando suelta una típica exageración de derecha. Ya estamos siendo abrumados, agrega Trump. Repite la mentira de que otros países liberan a sus criminales y los envían a EE. UU., donde ahora campan a sus anchas.

Con él, en cambio, todo es oro, como Trump lo describe, y Musk no discrepa, muy al contrario. "La gente como Kim Jong-un responde a la fuerza, no a la debilidad", dice sobre el dictador de Corea del Norte, mientras Trump esboza cómo resolvería personalmente todos los crisis internacionales de un solo golpe. No habrían ocurrido si hubiera continuado gobernando después de 2020. Pero el ganador de las elecciones fue Joe Biden, a quien Trump ahora describe como teniendo un "muy bajo coeficiente intelectual", que "quizás ni siquiera existe. No hay escala que vaya tan bajo". Kamala Harris es aún peor, y fue un "golpe de estado" contra Biden. Ahora está "cerca del estado de vegetales". Trump recuerda una vez el debate televisivo contra Biden. "Yo - VENCÍ - A BIDEN", dice, elevando la voz.

Por culpa de Biden, todo está mal en EE. UU., se queja Trump, un desastre; la economía, la inflación, los precios. Afirma que los alimentos son "50, 60, incluso 100 por ciento" más caros, lo que no es cierto - es un promedio del 20 por ciento más alto desde el comienzo de 2021. Musk interviene para decir que el gobierno es el culpable de gastar tanto dinero, y sugiere repetidamente una "comisión de eficiencia gubernamental", lo que resulta involuntariamente divertido. Ofrece su ayuda a Trump para blandir el hacha del presupuesto, que Trump encuentra una "idea fantástica": "¡Eso es genial, eres el mejor recortador de presupuesto!" Lo elogia por cómo simplemente despide a los empleados en huelga.

También tiene lugar una breve excursión verbal a Sudamérica, con Trump y Musk

Musk introduce algo de publicidad para sus coches eléctricos Tesla, alabándose por ser el "chiste más caro del mundo" porque cuatro modelos diferentes de su marca (S, 3, X e Y) forman la palabra "sexy"; lo que hace reír a Trump. Y así sigue y sigue. Kamala Harris se siente insultada, y su vicepresidente, Tim Walz, también recibe su parte. Según Trump, la UE está explotando a EE. UU., menciona cifras fantásticas para la ayuda a Ucrania, aviva el miedo a una posible tercera guerra mundial y la inmigración y el crimen son todos malos, malos, malos. La solución? "Necesitamos a un hombre que sea increíblemente agudo", dice Trump. A quién se refiere está claro: a sí mismo.

Esta conversación entre Musk y Trump se desvía hacia las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024, con Trump expresando su desdén por el presunto bajo coeficiente intelectual del presidente Biden y su creencia de que una victoria de Harris-Demócrata llevaría al país al abismo. Musk, por su parte, menciona la importancia de manejar la inmigración con cuidado, evitando un "Apocalipsis Zombie Mundial".

