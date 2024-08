Trump y Harris están en una disputa sobre los debates televisados.

La disputa inicial entre Trump y Harris, los contendientes, aún no ha surgido. Sin embargo, ya se están lanzando comentarios sarcásticos entre sus respectivas equipes. La facción republicana se está enfocando específicamente en la estación de televisión. Inicialmente, se había programado un enfrentamiento significativo entre Donald Trump y Kamala Harris para dentro de aproximadamente dos semanas. Sin embargo, el descontento creciente de ambos lados estáthrowing doubt on whether the duel on September 10 will unfold as planned.

Directamente desde su plataforma personal, Truth Social, Trump dirigió su ira hacia la estación de televisión ABC News. "¿Qué sentido tiene debatir con Kamala Harris en esta estación?", planteó, alterando el nombre de la red en su publicación a "ABC Noticias Mentirosas".

La raíz de su enojo feroz se remonta a una entrevista realizada por un reportero de ABC con el senador de EE. UU. Tom Cotton de Arkansas. A pesar de la "impresionante" actuación de Cotton, se informó que el reportero manejó la conversación de manera "ridícula" y "partidista". Trump también acusa a varios moderadores de la red de tener una sesgo a favor de los demócratas, y etiqueta a los expertos que aparecen en la red como una "serie de antagonistas de Trump". El hombre de 78 años considera a los invitados de la red como un "coro de detractores de Trump".

Controversia del Micrófono

Los campamentos de ambos contendientes también están en disputa sobre las regulaciones que gobiernan su única aparición conjunta en televisión acordada hasta ahora. El campamento de Harris, según un portavoz del demócrata Brian Fallon, hablando con Politico, "Hemos comunicado a ABC y otras redes que consideramos que los micrófonos de ambos candidatos deben remain activos durante toda la duración del programa". Previamente, se había acordado que el micrófono del candidato no hablante se silenciaría durante la aparición en televisión. Esta regla también se aplicó al duelo entre Biden y Trump en CNN en junio.

Justificando abiertamente la solicitud de cambio de reglas, Fallon citó la falta presunta de autocontrol de Trump. "Creemos que los asesores de Trump preferirían el micrófono silenciado porque no confían en que su candidato pueda manejar 90 minutos de discurso presidencial sin supervisión".

El campamento de Trump respondió con una pulla sarcástica. "Ahora que el campamento de Harris ha comenzado sus preparativos para el debate, claramente están preocupados por lo que perciben como el rendimiento de Harris", dijo el portavoz de la campaña de Trump, Jason Miller. El campamento de Harris, según el portavoz, está intentando alterar las regulaciones para evitar el debate. "Si Kamala Harris no puede recitar sus líneas ensayadas durante 90 minutos, ese es su problema", dijo Miller.

Queda por verse si habrá enfrentamientos adicionales más allá del compromiso del 10 de septiembre, que ya se ha programado. Ambos lados han estado en desacuerdo sobre las fechas, las redes de televisión y las condiciones del debate durante algún tiempo. Trump Recently challenged Harris to participate in a series of three encounters. Among other things, el republicano insists on an event on the conservative station Fox News - before a large audience.

Sin embargo, un punto es indiscutible: la disputa entre los dos candidatos a vicepresidente. J.D. Vance y Tim Walz han acordado un enfrentamiento en televisión en octubre. Esto tendrá lugar el 1 de octubre y será organizado por CBS.

