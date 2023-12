Trump y Abbott reavivan el interés del Partido Republicano por la seguridad fronteriza en las elecciones de 2024

El renovado interés por la inmigración llega en un momento políticamente delicado para el Presidente Joe Biden, que está negociando un acuerdo con los republicanos del Congreso sobre cambios en la política de inmigración y fronteras, una exigencia de los republicanos como parte de un paquete de ayuda de emergencia más amplio que también incluirá financiación para Ucrania e Israel.

Biden ya se enfrenta a la reacción de importantes aliados progresistas por su disposición a hacer concesiones en política fronteriza.

Lo que está en juego en el debate sobre la inmigración -que se está desarrollando en el Capitolio, en los tribunales y en la campaña electoral- es enorme. Los cambios entre los votantes latinos, que han favorecido al Partido Republicano en las últimas elecciones en algunas regiones clave, podrían inclinar la balanza en estados como Arizona y Nevada en las elecciones de 2024. Mientras tanto, Biden debe mantener unida a una coalición demócrata que incluye a moderados preocupados por la seguridad fronteriza y a votantes jóvenes y progresistas, que según las encuestas ya están frustrados con el presidente.

Trump desató una tormenta política el sábado cuando afirmó durante un discurso de campaña en New Hampshire que los inmigrantes de Sudamérica, África y Asia estaban "envenenando la sangre de nuestro país", un comentario que suscitó comparaciones con el lenguaje de la Alemania nazi.

Siguió esos comentarios con una promesa el domingo en Nevada de llevar a cabo la "mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos".

Luego, el martes por la noche en Iowa, reconoció y rechazó las comparaciones de su lenguaje con el "Mein Kampf" de Adolf Hitler, pero repitió sus afirmaciones sobre los inmigrantes.

"Es una locura lo que está pasando. Están arruinando nuestro país. Y es verdad, están destruyendo la sangre de nuestro país. Eso es lo que están haciendo. Están destruyendo nuestro país. No les gusta que diga eso", dijo Trump.

"Y nunca he leído 'Mein Kampf'. Ellos dijeron, 'Oh Hitler dijo eso'. De una manera muy diferente'".

En Texas, Abbott, el gobernador republicano en su tercer mandato, firmó el lunes una ley que pondrá a prueba hasta dónde pueden llegar los estados para mantener fuera a los inmigrantes indocumentados.

La nueva ley convertirá la entrada ilegal en Texas en un delito estatal, otorgando a las fuerzas de seguridad locales el poder de detener a los inmigrantes y a los jueces la capacidad de dictar órdenes para expulsarlos a México. La ley ha sembrado el pánico entre la comunidad latina de Texas, que representa el 40% de la población del estado.

La Unión Americana de Libertades Civiles ya ha presentado una demanda, alegando que la ley de Texas es inconstitucional y va en contra de la ley federal de inmigración.

"El proyecto de ley hace caso omiso de los principios constitucionales fundamentales y vulnera la ley federal de inmigración, perjudicando a los tejanos, en particular a las comunidades marrones y negras", declaró en un comunicado Adriana Piñón, directora jurídica de la ACLU de Texas.

La Casa Blanca de Biden condenó el martes la ley texana, planteando dudas sobre su legalidad.

"Esta es una ley extrema que no hará ni hace más seguras a las comunidades de Texas. Simplemente no lo hace", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una rueda de prensa.

Calificó la ley de "muy en línea con lo que... a muchos republicanos les gusta hacer o tienden a hacer, que es demonizar a los inmigrantes y también deshumanizar a los inmigrantes".

El continuo aumento de la inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México ha supuesto una inmensa presión sobre los recursos locales y federales. Abbott y el gobierno de Biden han discrepado sobre algunas de las medidas estatales para frenar la inmigración ilegal en la frontera sur. El domingo, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. anunció que suspendería temporalmente las operaciones en los puentes internacionales de Eagle Pass y El Paso (Texas) a partir del lunes, debido al aumento de los cruces fronterizos de inmigrantes.

Las autoridades fronterizas detuvieron a unos 192.000 migrantes entre los puertos de entrada en noviembre, un aumento del 2% en comparación con las 188.000 aprehensiones de migrantes en octubre, dijo el jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. Jason Owens a CNN.

Los demócratas muestran su preocupación por la frontera

En los últimos días, los demócratas han reconocido que consideran que la seguridad fronteriza es un problema.

"Todos sabemos que hay un problema en la frontera. El presidente lo sabe, los demócratas también y vamos a intentar resolver ese problema de acuerdo con nuestros principios", dijo el martes el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.

En Arizona, uno de los estados indecisos más importantes del país, la gobernadora demócrata Katie Hobbs firmó la semana pasada una orden ejecutiva para movilizar a la Guardia Nacional de Arizona a la frontera sur.

La orden de Hobbs decía que su estado "ha soportado la carga de la inacción federal" en materia de seguridad fronteriza.

En las últimas semanas, el gobierno de Biden ha cerrado los puertos de entrada para el paso de vehículos o peatones en Eagle Pass (Texas), Lukeville (Arizona) y San Ysidro (California).

El cierre del puerto de entrada de Lukeville, según la orden de Hobbs, "ha provocado una crisis humanitaria sin paliativos en la zona y ha puesto en peligro la seguridad y el comercio de Arizona".

Aun así, muchos progresistas advierten de una posible reacción de las bases demócratas si Biden hace demasiadas concesiones a los republicanos en las negociaciones para un paquete de seguridad fronteriza y ayuda exterior.

"Si va demasiado lejos en la dirección de Trump cuando se trata de esto, se va a sentir en las urnas el próximo año. No hay duda", dijo a CNN el senador demócrata por California Alex Padilla.

Los comentarios de Trump desatan las críticas del Partido Republicano

No sólo los demócratas están divididos sobre inmigración y seguridad fronteriza.

La afirmación de Trump de que los migrantes "envenenan la sangre de nuestro país" provocó la reacción de algunos de sus rivales para la nominación presidencial republicana de 2024, muchos de los cuales han pedido de manera similar medidas fronterizas estrictas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que suele reprochar a Trump que no haya terminado el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, calificó los comentarios del expresidente de error "táctico".

DeSantis dijo que Trump había dado a los demócratas, que están fracturados sobre el tema, algo que aprovechar y unir a las facciones dispares del partido.

"Esta es la cuestión: esta frontera es un desastre", dijo DeSantis el lunes tras un acto de campaña en Adel, Iowa. "Es un enorme lastre para Biden".

"Dar a ... la oposición la capacidad de tratar de hacer que se trate de otra cosa, creo, es sólo un error táctico", dijo.

El ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie fue más duro en su condena de las declaraciones de Trump. "Es repugnante", dijo Christie el domingo en el programa "State of the Union" de la CNN, al tiempo que calificó los comentarios de "silbidos de perro".

Sin embargo, en el Capitolio, los comentarios de Trump recibieron relativamente pocas reacciones en contra, e incluso algunos ánimos.

Cuando se le pidió un comentario, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, invocó a su esposa, la ex funcionaria de Trump Elaine Chao, que nació en Taiwán y emigró a Estados Unidos de niña.

"Bueno, me llama la atención, eso no le molestó cuando nombró a Elaine Chao secretaria de Transporte", dijo el republicano de Kentucky.

El senador por Alabama Tommy Tuberville, que ha respaldado a Trump, instó al expresidente a ser "más duro" en su retórica hacia los inmigrantes.

"Me da rabia que no haya sido más duro", dijo Tuberville, "porque ¿han visto lo que está pasando en la frontera? Nos están invadiendo. Nos están invadiendo".

Manu Raju, Kit Maher, Asher Moskowitz, Haley Talbot, Kate Sullivan, Priscilla Álvarez, Camila DeChalus, Michael Williams, Rosa Flores, Sara Weisfeldt y Morgan Rimmer, de CNN, contribuyeron a este reportaje.

