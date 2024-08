Trump viaja a la frontera para expresar su oposición a los inmigrantes

En cuanto al problema de la inmigración ilegal, los republicanos ven una oportunidad para atacar a la vicepresidenta demócrata Harris durante el ciclo electoral. El candidato presidencial Donald Trump visita el borde entre EE. UU. y México, no solo atacando a Harris, sino también cuestionando a los migrantes en general. Obtiene el apoyo de familiares de víctimas.

Trump sitúa a Harris en el juego de culpas por los delitos de migrantes individuales y pinta a los inmigrantes como figuras criminales potencialmente peligrosas. En un mitin, Trump también señala a Harris como responsable de los numerosos cruces ilegales de la frontera.

"Hay una nueva historia de abuso diaria sobre estadounidenses pacíficos que son sometidos a maltrato, violación, asesinato y masacre por inmigrantes ilegales que Harris ha dejado entrar en nuestro país", proclamó Trump en Arizona. Sin embargo, no hay pruebas que respalden esta afirmación.

Durante el evento, familiares de personas fallecidas compartieron historias desgarradoras, exigiendo una mayor seguridad en la frontera. Alexis Nungaray, whose 12-year-old daughter murió trágicamente en Houston, Texas, argumentó que las autoridades de inmigración deberían haber detenido al acusado. Ella animó a los votantes estadounidenses a apoyar a Trump en noviembre, afirmando que él impondría el orden en la frontera. "Por favor, ¿puede todo el mundo escuchar mi dolor?", suplicó. "Necesita estar en el cargo. Necesitamos un mejor control. Debemos detener esto. Debemos dejar de perder a nuestros pequeños".

Trump acusó a Harris de desear dejar EE. UU. abierto a criminales de todo el mundo "que siguen saqueando y violando". Afirmó que su competidor demócrata amaba hablar del futuro, pero las familias que lo acompañaron en Arizona anhelaban un regreso a un pasado seguro.

Trump: Harris es "perezosa"

Aunque ciertas regiones con altas poblaciones de migrantes ven un aumento en la delincuencia, los expertos atribuyen esto a complejas situaciones socio-políticas. No hay evidencia de una oleada de delitos causada por migrantes, ni de que cometan significativamente más delitos que los nativos. Los estudios indican lo contrario.

Trump frequently implicates Harris as responsible for what he perceives as the failed immigration policy of President Biden's government. Biden at one time charged Harris with tackling the "root causes" of migration. "She enjoyed the title, but she didn't want to put in the effort because she's lazy," Trump said in Arizona.

Modificar las leyes de inmigración es un tema principal en la campaña electoral. La situación en la frontera sigue siendo volátil, con agencias sobrecargadas en numerosos lugares. Biden recently tightened asylum guidelines for migrants sneaking illegally from Mexico. However, the number of illegal border crossings has decreased - only from an unprecedented high.

Numerous individuals select the southern border route due to escaping poverty, violence, and political crises in their home countries. Many hail from South American nations. Hundreds succumb annually on the perilous journey north, often due to dehydration and heatstroke. Others fall prey to criminal gangs.

Trump boldly stated at the rally, "I'm not going to stand by and let our country be overrun by illegal immigrants who are causing harm to innocent Americans."

