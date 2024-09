Trump una vez más sobrevive a un intento de asesinato.

Acerca de cuarenta días antes de las próximas elecciones presidenciales de EE. UU., parece que se frustró un intento de asesinato del candidato republicano, Donald Trump, por parte del personal de seguridad. Los guardaespaldas de Trump, según el Servicio Secreto en Florida, habrían disparado contra un individuo armado oculto en los arbustos cerca del campo de golf de Trump en Florida. El sospechoso huyó posteriormente, pero fue arrestado más tarde. Se encontró un rifle semi-automático con mira en los arbustos cerca de la valla perimetral del campo de golf.

Según el Sheriff Ric Bradshaw, Trump estaba jugando al golf en el campo de West Palm Beach cerca de su propiedad Mar-a-Lago cuando los agentes del Servicio Secreto vieron una barra de rifle asomando por una valla cercana. Después de que los agentes dispararan sus armas, el sospechoso huyó initially en un automóvil negro. Con la ayuda de un testigo, la policía localizó y capturó al sospechoso. El FBI está investigando actualmente este incidente, que consideran un "intento de asesinato" de Trump.

"Donald Trump sigue ileso después del incidente de disparos", declaró su portavoz de campaña, Steven Cheung. El candidato presidencial republicano declaró en un sitio web de recaudación de fondos, "Queden tranquilos, estoy a salvo y sound, y nadie resultó herido. Alabado sea el Señor!"

Biden y Harris expresan alivio

Un comunicado de la Casa Blanca indicó que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris habían sido informados del incidente y expresaron su "alivio" por la seguridad de Trump. "La violencia no tiene cabida en América", dijo Harris, rival de Trump en las próximas elecciones presidenciales de noviembre, en la plataforma en línea X.

Se encontraron un rifle semi-automático con mira, dos mochilas y una cámara GoPro en los arbustos cerca de la valla perimetral del campo de golf. El sospechoso estaba a unos 300 a 500 yardas (274 a 457 metros) de Trump, pero según el Sheriff Bradshaw, "con un rifle y una mira así, no es una distancia significativa". No estaba claro inicialmente si el sospechoso había disparado algún tiro antes de huir.

El Sheriff William Snyder del condado vecino de Martin County le dijo a CNN que el sospechoso parecía "extrañamente calm" durante su arresto: "Mostró poca emoción". El móvil detrás del presunto intento de asesinato remained desconocido initially.

El Servicio Secreto bajo escrutinio

exactly two months before, Trump suffered injuries during a campaign event in the state of Pennsylvania when a spectator was fatally wounded, and two others were seriously injured. The assailant was shot dead by a Secret Service marksman. After the July incident, there was widespread criticism of the Secret Service, which is responsible for protecting active and former U.S. presidents. The then-Secret Service chief, Kimberly Cheatle, resigned, and at least five agents were placed on leave.

La congresista republicana Elise Stefanik elogió la rápida respuesta de las autoridades el domingo, pero cuestionó cómo un potencial atacante podría haber tenido acceso aparentemente sin restricciones a un arbusto dentro de la vista clara del candidato presidencial de EE. UU.: "Debemos preguntarnos cómo, una vez más, un asesino pudo acercarse tanto al presidente Trump", explicó Stefanik. Exigió "un informe detallado de lo que sucedió en Florida hoy".

