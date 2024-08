Trump se presenta en la canción "Titanic" - Céline Dion está indignada

Mientras Kamala Harris hace campaña con el éxito de empoderamiento de Beyoncé "Freedom", Donald Trump utiliza el clásico de "Titanic" "My Heart Will Go On". A diferencia de su rival demócrata, sin embargo, la cantante canadiense Céline Dion ha prohibido el uso de su megaéxito en un evento de campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump en el estado de Montana. El uso de la canción principal de la película blockbuster de 1997, junto con un video, no estaba "de ninguna manera" autorizado, explicó la gestión y la discográfica Sony Music Entertainment en Twitter. Dion no respalda este ni ningún uso similar. "Y realmente, esta canción?", agregó el comunicado, refiriéndose al icónico bolero de la película ganadora del Oscar sobre el legendario hundimiento del barco. Algunos usuarios en línea ya están estableciendo paralelos entre la campaña de Trump y el barco que se hunde en el océano. Mientras Trump sigue adelante en las encuestas nacionales, la candidata presidencial demócrata Kamala Harris lidera a su oponente republicano en tres estados cruciales, según las últimas encuestas. En encuestas de The New York Times y Siena College, Harris tiene el 50% de apoyo en Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, mientras que Trump tiene el 46%. Estos tres estados del Medio Oeste poblados son clave para ganar las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Los demócratas encuentran aliento en el entusiasmo generado por la candidatura de Harris, con muchos expresando alivio de que el incumbent de 81 años Joe Biden ya no esté en la carrera por la Casa Blanca. El entusiasmo por Harris y su compañero de fórmula Tim Walz ha frenado el creciente apoyo para Trump, que había disfrutado después del ataque contra él el 13 de julio y la Convención Nacional Republicana.

