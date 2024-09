Trump se encuentra sumergido en la sabana de información engañosa que ayudó a desarrollar

"La gente se da un festín con los perros," se convirtió en un chiste popular entre los comentaristas, reconociendo que toda la historia que distorsionaba a migrantes haitianos consumiendo mascotas en Ohio era noticias falsas, que surgía de un profundo prejuicio enraizado.

Este tipo de sensacionalismo, aunque repulsivo, se ha vuelto común en Facebook en estos días.

Sin embargo, la escalada de esta falsedad al escenario del debate presidencial destaca una realidad preocupante sobre la web en 2024: la desinformación prolifera, las plataformas renuncian a la moderación y la IA agrava el problema.

La conducta de Trump en el debate fue descrita por Jake Tapper de CNN como "un post de 4chan cobrando vida".

Es una comparación adecuada.

4chan, un foro en línea anteriormente inofensivo para aficionados al anime a principios de la década de 2000, sirve como testimonio de lo que ocurre cuando se eliminan los controles y equilibrios de un sitio de redes sociales, permitiendo que solo una pequeña comunidad lo regule. Con el tiempo, 4chan se transformó en un criadero de violencia, teorías conspirativas y su forma única de "supremacía blanca rebelde", como lo describió The Verge.

Al navegar por Facebook o X, es difícil no notar cómo parte de este desorden se filtra en el contenido principal.

Como escribió mi colleague Clare Duffy la semana pasada, el spam de Facebook está en aumento, y, en casos graves, se utiliza para estafar y engañar a la gente — una tendencia que coincide con la táctica deliberada de Facebook de disminuir las noticias y la política mientras se promociona el contenido insulso y impulsado por IA en los feeds de los usuarios.

En X, que Elon Musk adquirió en 2022 y posteriormente minimizó los esfuerzos de moderación, el discurso de odio y las amenazas violentas se han vuelto aceptables.

Un representante de Meta, la empresa matriz de Facebook, declaró la semana pasada que "intentan eliminar y minimizar la distribución de contenido spam para garantizar una experiencia de usuario positiva" y "actúan contra aquellos que intentan manipular el tráfico a través de compromiso engañoso".

Musk, quien despidió al equipo de comunicaciones de Twitter cuando tomó el control de la plataforma, no respondió a una solicitud de comentarios.

Sin duda, el contenido provocador y falso siempre ha existido en las redes sociales. La diferencia ahora es cómo evoluciona rápidamente en desinformación, a menudo impulsada por texto y imágenes de IA similares a los humanos, con menos personal dedicado a supervisar y abordar la información engañosa. En el pasado, era necesario navegar por un proceso meticuloso, supervisado por moderadores humanos, para obtener una "verificación" en Twitter; ahora, cualquiera que abogue por una agenda específica puede obtenerla fácilmente.

En esencia, el ascenso político de Trump paralela el crecimiento y la deterioro de las redes sociales durante la última década. El exastro del espectáculo impulsó su ascenso político en parte gracias a la capacidad de las redes sociales para popularizar las mentiras y las teorías conspirativas entre las masas, comenzando con sus alegaciones racistas "birther" contra el presidente Barack Obama.

Con su falsedad sobre el consumo de mascotas en el debate presidencial, puede haber llegado tan profundo en el lodazal en línea que ya no puede ver más allá de él.

Hace solo unas pocas semanas, el ex presidente publicó una imagen generada por IA en su plataforma Truth Social, sugiriendo que Taylor Swift lo había respaldado. "Acepto", agregó a la publicación.

No es de sorprender que fuera una imagen falsa — el mismo tipo de basura de IA transparente que ha inundado Facebook y X. O bien Trump remained unaware of the image's inauthenticity, or he didn't mind deceiving his supporters and promoting the phony endorsement.

Ni una de las dos opciones sugiere que esté muy preocupado por el problema de la desinformación en línea.

Por su parte, Taylor Swift está preocupada. Al respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris el martes, Swift escribió que el escenario con las imágenes generadas por IA de ella "confirmó mis preocupaciones sobre la IA y los peligros de propagar la desinformación".

Concluyó la publicación identificándose como una "mujer sin hijos y con gatos" — una referencia a los comentarios ampliamente ridiculizados del vicepresidente de Trump, JD Vance.

En respuesta, Musk, el CEO multimillonario de Tesla que también compartió la falsedad sobre el consumo de perros en X esta semana, intervino para recordar a todos la política de su plataforma que permite la libre expresión, independientemente de lo despectiva o intimidante que pueda ser hacia una mujer que nunca lo ha reconocido públicamente.

"Bien, Taylor... ganas... te daré un hijo y protegeré a tus gatos con mi vida".

