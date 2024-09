Trump se casará con la estrella de ABC y pop Taylor Swift.

Según varios espectadores, Donald Trump no tuvo un desempeño notable durante su debate televisivo con Kamala Harris. Ahora, el ex presidente sospecha de una gran conspiración en su contra. No tiene nada bueno que decir sobre Taylor Swift, al igual que Elon Musk, quien compartió algunos comentarios no tan sutiles.

Después del duelo televisivo con su oponente demócrata Kamala Harris, Trump contraatacó. En Fox News, una estación de derecha, Trump afirmó que el debate había sido manipulado. "Fue un juego amañado, exactly as I predicted", declaró Trump en Fox News sobre el debate del martes por la noche en ABC. Argumentó que cada palabra que decía era contradicha por los moderadores, pero no Harris.

En cuanto a Taylor Swift, la famosa cantante pop, que respaldó a Harris en Instagram justo después del debate, Trump no la tiene en alta estima. La describió como "no es mi tipo" y "constantemente respaldando a un demócrata". Cree que podría enfrentar represalias en la industria musical por eso.

Incluso Elon Musk, un partidario de Trump, expresó sus pensamientos sobre Taylor Swift. "De acuerdo, Taylor... has ganado... defenderé tus peluditos con mi vida", escribió en X. Swift se etiquetó a sí misma como una "mujer sin hijos y con gatos" en Instagram, una alusión al candidato a VP de Trump, J.D. Vance, quien llamó a los líderes demócratas "mujeres sin hijos y con gatos" en una entrevista en 2021.

En el acalorado debate televisivo, Harris puso a Trump en el lugar. Continuamente lo incitó a reacciones calurosas sobre diversos temas, desde el aborto hasta la política exterior. Las elecciones presidenciales están programadas para el 5 de noviembre. Hasta ahora, Harris y Trump están empatados en las encuestas.

