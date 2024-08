- Trump recurre a comentarios vulgares cuando habla de Harris.

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, está generando revuelo en su campaña con un comentario grosero sobre su competidora demócrata Kamala Harris. En su propia plataforma Truth Social, Trump compartió un comentario de un usuario que insinuaba que favores sexuales podrían haber contribuido al éxito político de Harris.

La publicación incluye una foto antigua de Kamala Harris junto a Hillary Clinton, quien anteriormente compitió contra Trump en las elecciones de 2016. La leyenda dice: "Es divertido cómo el sexo oral ha afectado sus carreras de manera diferente..."

Este comentario ofensivo es paralelo a un escándalo sexual que involucró a Bill Clinton, esposo de Hillary, durante su presidencia (1993-2001). Los seguidores de Trump también están difundiendo acusaciones infundadas sobre Harris, sugiriendo que su relación amorosa con un político poderoso de California en los 90 jugó un papel en su ascenso.

Trump no creó la publicación él mismo, pero publicarla en su cuenta oficial de Truth Social es notable. El republicano suele menospreciar a su rival demócrata, llamándola "loca" y "estúpida". También ha launching attacks against Harris based on her ethnicity and origin, such as the allegation that the 59-year-old "suddenly turned black a few years ago". Sexual slurs have reached a new low.

Recent calls from several Republicans for Trump to lessen his personal attacks on Harris and focus more on policy topics have been ignored by him. Responding to this at a press conference, Trump said, "I believe I have the right to personally attack her." He added, "I must do it my way."

During the 2016 campaign, Trump sparked controversy with a lewd remark about grabbing women "by the pussy" - nonetheless, he was still elected president.

