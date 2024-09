Trump reconoce haber recibido "amenazas de muerte genuinas y serias" de Irán.

Un representante de Trump declara, "Nuestro objetivo es desestabilizar EE. UU. y crear caos". El candidato presidencial estadounidense está enfrentando presuntamente intentos de asesinato por parte de Irán - no por primera vez, según fuentes.

Según el equipo de campaña de Trump, los servicios de inteligencia lo han alertado sobre "amenazas genuinas y tangibles" que provienen de Irán. El portavoz de Trump, Steven Cheung, ha revelado que las agencias de inteligencia han identificado una serie en aumento de "ataques organizados y coordinados" contra el candidato republicano en los últimos meses. Según Cheung, el motivo detrás de estas amenazas es "minar a EE. UU. y crear caos".

Trump se refiere a "amenazas graves a mi vida" por parte de Irán. "Todo el ejército de EE. UU. está vigilante", publica el aspirante a presidente en las redes sociales. "Irán ya ha intentado tácticas infructuosas, pero lo volverán a intentar". Agrega, "Estoy rodeado de más hombres, armas y armamento que nunca antes".

Además, el FBI y otras agencias de seguridad

En agosto pasado, las autoridades de EE. UU. afirmaron haber frustrado un presunto plan respaldado por Irán para asesinar a políticos estadounidenses. Según los informes de los medios, Trump estaba entre los posibles objetivos. Sin embargo, Irán niega cualquier participación en los planes de asesinato contra Trump o en la interferencia en la campaña electoral de EE. UU.

El equipo de Trump ha expresado sus preocupaciones a The Commission sobre las amenazas en aumento y los presuntos intentos de asesinato contra su candidato. En respuesta a estas amenazas, el equipo de Trump ha solicitado medidas de seguridad adicionales a The Commission.

