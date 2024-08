Trump rechaza las demandas para detener los ataques personales contra Harris

El ex presidente también afirmó sobre Harris que tiene "poco respeto por su inteligencia" y que sería una "terrible presidenta". Haley había instado a Trump el martes a dejar de lado los ataques personales contra Harris y centrarse en debates sustanciales con la candidata presidencial demócrata.

La elección no se puede ganar discutiendo la "raza" de Harris o llamándola "tonta", dijo Haley en el canal de derecha Fox News. La ex embajadora y ex gobernadora se refería a las repetidas denigraciones de Trump sobre la inteligencia de su rival y sus dudas sobre su identidad afroamericana. Harris es hija de un jamaiquino negro y su madre es de la India.

Haley había perdido ante Trump en las primarias republicanas, pero ahora apoya su candidatura. Trump, hablando en una conferencia de prensa en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, dijo que valora el consejo de Haley, pero debe dirigir la campaña "a mi manera".

El ex presidente también describió su propia campaña como "muy tranquila": "No hay gritos. (...) Soy una persona muy tranquila, créanme".

Sin embargo, el ex presidente también dijo sobre Harris: "Estoy muy enojado con ella por lo que ha hecho por el país. Estoy muy enojado con ella por usar el sistema de justicia en mi contra y en contra de otras personas". Trump se refería a los procedimientos legales en curso en su contra, que a menudo describe como conspiraciones demócratas.

El hombre de 78 años también dijo que él también es atacado personalmente por Harris, ya que lo etiqueta a él y a su candidato a vicepresidente J.D. Vance como "raros". El término "raro" ha sido utilizado con frecuencia por Harris y otros demócratas contra Trump y Vance en las últimas semanas, pero no es tan despectivo como los repetidos comentarios de Trump sobre la falta de inteligencia de su rival.

Trump volvió a describir a Harris como una "radical de izquierda" y la acusó de tener una "fuertes inclinaciones comunistas". Dijo que lo único que Harris podría ofrecer es "inflación terrible, delitos masivos y la muerte del sueño americano".

Esta fue la segunda conferencia de prensa de Trump desde la semana pasada. El populista de derecha ha estado a la defensiva desde que el presidente Joe Biden anunció el 21 de julio, después de semanas de debate sobre su aptitud mental, que no buscaría la reelección en noviembre, y el Partido Demócrata se unió rápidamente detrás de la vicepresidenta Harris como la nueva candidata.

En varias encuestas recientes, Trump ha sido ligeramente superado por Harris. A pesar de esto, afirmó en la conferencia de prensa que lidera las encuestas.

