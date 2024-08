Trump quiere que el Departamento de Justicia le pague 100 millones por los daños supuestamente causados por la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago

La demanda administrativa por daños alegados es poco probable que cobrar impulso dado que la búsqueda fue aprobada por un juez federal después de meses de investigación y negociaciones con los abogados de Trump. La demanda se presentó bajo la Ley de Reclamaciones de Daños Federales, que permite a las personas perjudicadas por empleados del gobierno buscar compensación de las agencias federales.

La búsqueda en 2022 se produjo después de meses de intentos del Departamento de Justicia para que Trump y sus abogados voluntariamente entreguen cientos de registros clasificados que mantuvo después de dejar la Casa Blanca.

Antes de la búsqueda, los investigadores federales desarrollaron pruebas y testimonios que llevaron a creer que Trump estaba escondiendo intencionalmente cajas de documentos de ellos y de sus propios abogados. Un juez federal en Florida aprobó el enfoque del Departamento de Justicia, otorgándoles una orden de registro para registrar la propiedad.

La demanda presentada ante el Departamento de Justicia la semana pasada argumenta que Trump es la víctima de "intrusión en la intimidad, acusación maliciosa y abuso de proceso" cuando el FBI registró su resort de playa y recogió registros de seguridad nacional no asegurados allí.

Trump dice en la demanda que ha sido perjudicado por los cargos criminales presentados varios meses después de la búsqueda porque tuvo que gastar "tens of millions of dollars defending the case and his reputation". También alega que el Departamento de Justicia está tratando de obstaculizar su campaña de reelección.

La demanda alega que el Fiscal General Merrick Garland y el Director del FBI Christopher Wray, quienes aprobaron la búsqueda, tomaron la decisión de manera inapropiada, con negligencia, y que Trump y sus abogados dijeron que estaban sorprendidos por la llegada del FBI a la propiedad.

"The raid should have never occurred, Garland and Wray should have ensured their agents sought consent from President Trump, notified his lawyers, and sought cooperation," the claim, which was obtained by CNN, says.

La búsqueda finalmente llevó a casi tres docenas de cargos criminales contra Trump por obstrucción de la justicia y manejo inadecuado de secretos de seguridad nacional. Había estado luchando contra el caso hasta que fue desestimado por un juez el mes pasado.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios el lunes.

El equipo de Trump dice que la demanda destaca preguntas de malversación política dentro de la administración de Biden, un tema que ha utilizado con frecuencia en la campaña.

"President Trump is continuing to fight against blatant Election Interference by Kamala Harris and Joe Biden’s weaponized Department of Justice," Steven Cheung, a Trump campaign spokesman, said in a statement Monday.

La jueza del distrito Aileen Cannon en el Distrito Sur de Florida desestimó el caso criminal contra Trump el mes pasado después de encontrar que la oficina del fiscal especial no estaba apropiadamente financiada o nombrada.

Otras cortes federales han sostenido el uso del Departamento de Justicia de un fiscal especial, y el Departamento de Justicia está apelando la decisión de Cannon en un intento de revivir el caso.

Antes de emitir su fallo, Cannon aún no había abordado muchos de los desafíos legales subyacentes a los cargos contra Trump y sus dos codefensores.

CNN’s Tierney Sneed contributed to this report.

