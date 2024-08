Trump propaga una falsa teoría de conspiración sobre el tamaño de la multitud de Harris en Detroit.

El ex presidente parece haber caído en una teoría conspirativa de extrema derecha —una que se puede desmentir fácilmente con fotos y videos tomados por asistentes y medios que muestran a miles de simpatizantes en el evento en una hangar de aeropuerto cerca de Detroit.

Las falsas afirmaciones sobre la asistencia al evento de Harris llegan en un momento en que Trump navega por los contornos de una carrera presidencial cambiada, con la vicepresidenta cabalgando una ola de nuevo entusiasmo demócrata después de reemplazar al presidente Joe Biden en la boleta. El candidato republicano, que regularmente atrae grandes multitudes, ha estado obsesionado durante mucho tiempo con el tamaño de la audiencia, con sus discursos llenos de exageradas fanfarronadas sobre la asistencia.

Trump, en su sitio web de redes sociales Truth Social, hizo la afirmación fabricada de que Harris había sido "delatada" por un trabajador de mantenimiento del aeropuerto que "notó la foto de la multitud falsa".

Luego dijo que Harris debería ser "descalificada" de las elecciones de 2024 "porque la creación de una imagen falsa es INTERFERENCIA ELECTORAL. Cualquiera que haga eso mentirá en TODO".

Sin embargo, fotos y videos del evento —incluidos videos grabados con las cámaras de CNN— reflejan una audiencia considerable para el evento del miércoles de Harris. La multitud llenó un hangar grande y se derramó en la amplia pista donde aterrizó el Air Force Two. Había dos grandes gradas y muchas filas de sillas afuera, así como varias pantallas gigantes para la multitud exterior que no podía ver el escenario del mitin.

David Plouffe, asesor senior de la campaña de Harris, escribió en X: "Estas no son elucubraciones conspirativas de los rincones más profundos de Internet. El autor podría tener los códigos nucleares y ser responsable de decisiones que nos afectarán a todos durante décadas".

Trump el domingo compartió una captura de pantalla de una publicación de X que mostraba dos fotos: una compartida en X por un miembro del equipo de Harris que mostraba a miles de personas saludando al avión de Harris; otra zoom en el lado curvado y reflectante de uno de los motores del Air Force Two en el que la multitud no era clara.

"¿Alguien ha notado que Kamala TRABAJÓ en el aeropuerto? No había nadie en el avión, y ella 'A.I.'d' y mostró una masa de supuestos seguidores, ¡PERO NO EXISTÍAN!" escribió Trump en Truth Social. "Fue delatada por un trabajador de mantenimiento del aeropuerto cuando notó la foto de la multitud falsa, pero no había nadie allí, confirmado más tarde por la reflexión del brillo de espejo del avión vicepresidencial".

"Es una TRAMPOSA. No había nadie esperándola, y la 'multitud' parecía tener 10,000 personas. ¡Lo mismo está sucediendo con sus falsas 'multitudes' en sus discursos!" agregó Trump. "Debería ser descalificada porque la creación de una imagen falsa es INTERFERENCIA ELECTORAL. Cualquiera que haga eso mentirá en TODO".

Trump ha sido procesado en dos ocasiones por supuestos esfuerzos para revertir las elecciones de 2020.

En otra publicación, afirmó falsamente: "Miren, la pillamos con una multitud falsa. No había nadie allí".

En respuesta a las falsas afirmaciones de Trump, los asistentes al mitin y los miembros del equipo de Harris compartieron sus propias fotos del evento en las redes sociales el domingo por la tarde.

Lavora Barnes, presidenta del Partido Demócrata de Michigan, compartió en X una foto del evento que la mostraba hablando ante una gran multitud antes de que Harris fuera presentada. Barnes bromeó que estaba "honrada de que quienquiera que haya creado la imagen de inteligencia artificial de 15,000 demócratas emocionados que daban la bienvenida" a Harris y su compañero de fórmula Tim Walz a Detroit "tuvo la amabilidad de incluirme en el atril".

"Esa multitud de inteligencia artificial estaba muy ruidosa, mis oídos aún no dejan de zumbar por su imaginaria ovación", dijo Barnes.

CNN's Kate Sullivan y Jeff Zeleny contribuyeron a esta información.

El debate político en torno a las elecciones de 2024 ha visto al ex presidente Trump hacer afirmaciones infundadas sobre la asistencia de la vicepresidenta Harris a eventos. A pesar de las acusaciones de Trump de utilizar inteligencia artificial para crear una imagen de multitud falsa, las fotos y videos del evento muestran claramente una audiencia considerable.

Dadas las afirmaciones de Trump sobre la interferencia electoral y su historial de enfoque en el tamaño de la audiencia, sus acusaciones contra Harris han provocado preocupaciones en el ámbito político.

