Trump propaga dos relatos inventados sobre Oprah Winfrey, uno de los cuales ha estado difundiendo repetidamente durante una década.

Las afirmaciones de Trump sobre Winfrey son bastante insignificantes. Sin embargo, representan el último ejemplo del candidato presidencial republicano tejiendo anécdotas cautivadoras pero falsas mientras busca el cargo más alto del país una vez más.

El Final del Programa de Televisión de Winfrey

Winfrey respaldó al competidor de Trump en las elecciones presidenciales, la vicepresidenta Kamala Harris, en la Convención Nacional Demócrata de agosto. El jueves, Winfrey organizó un mitin de campaña en línea para Harris en Michigan.

En una publicación tardía en las redes sociales el sábado, Trump escribió: "Hace años, Oprah Winfrey me pidió que estuviera en su último programa de televisión. La última semana de su show fue un gran evento, y fue un honor para mi familia y para mí participar". Luego criticó a Harris, diciendo que cuando vio el evento de Winfrey con ella, "no pude evitar pensar que esto no era la verdadera Oprah".

Hecho comprobado: La afirmación de Trump es inexacta. No apareció en el último episodio de "The Oprah Winfrey Show" en 2011, ni siquiera durante su espectacular última semana. En cambio, Trump y su familia aparecieron en el show unos tres meses y medio antes de que terminara.

El show de Winfrey llegó a su fin el 25 de mayo de 2011. Trump y su familia aparecieron en el episodio que se emitió el 7 de febrero de 2011.

Intentando exagerar su importancia pasada con Winfrey, quien ha apoyado a los oponentes demócratas de Trump en las tres últimas elecciones presidenciales, Trump falsamente se vanaglorió varias veces durante su presidencia sobre haber estado en su popular show durante su última semana. CNN desmintió la afirmación en octubre de 2020, señalando que Trump había estado haciendo esto desde al menos 2013.

La última semana del show contó con un tributo estelar en un estadio a Winfrey, que included a celebridades como Michael Jordan, Will Smith, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Tom Cruise, Tom Hanks y Beyoncé, pero no Trump. El último episodio fue dedicado completamente a Winfrey.

El Comentario de Winfrey sobre McDonald's

Trump ha insinuado repetidamente que Harris miente sobre haber trabajado en McDonald's (la campaña de Harris confirma que trabajó en un restaurante en California durante un verano mientras estaba en la universidad en la década de 1980).

Durante un mitin de campaña en Carolina del Norte el sábado, Trump dijo: "Y no preguntó Oprah sobre su tiempo en McDonald's? Y simplemente lo eludió. ‘No quiero hablar de eso’. Oprah dijo: ‘Trabajaste en McDonald’s, eso es genial’. Oprah nunca llegó al final de eso; ella nunca trabajó allí ella misma. Entonces, Kamala simplemente se escondió debajo del escritorio, junto con todas las demás respuestas que dio".

Hecho comprobado: La afirmación de Trump de que Harris eludió una pregunta de Winfrey sobre trabajar en McDonald's es incorrecta. De hecho, Winfrey nunca llegó a preguntarle a Harris sobre trabajar en McDonald's. En cambio, Winfrey mencionó brevemente el trabajo en McDonald's durante su presentación de Harris antes de que la vicepresidenta subiera al escenario para su conversación.

Este fue el único comentario de Winfrey sobre McDonald's durante el evento: "En ningún otro país de este planeta podría haber contado su historia de esta manera. De hija de inmigrantes a hermana mayor a trabajadora de McDonald's - hay esperanza para todos ustedes - fiscal de distrito, esposa y ‘Momala’ a senadora a vicepresidenta. Por favor, den la bienvenida a Kamala Harris".

Harris salió a saludar con aplausos, abrazó a Winfrey y comenzaron su discusión centrada en temas distintos a McDonald's.

