Trump presenta su sistema de criptomonedas personal

La familia Trump, específicamente Eric y Don Jr., han estado cocinando un proyecto fresco durante unas dos semanas, y su patriarca lo acaba de desvelar. La familia parece estar elaborando una estrategia empresarial en torno a las criptomonedas. La información sigue siendo escasa, pero el canal de Telegram dedicado a este proyecto está pintado vívidamente.

El favorito republicano y exmandatario, Donald Trump, ha desvelado su propia aventura en criptomonedas. "Durante demasiado tiempo, los estadounidenses han soportado ser estafados por los grandes bancos y magnates financieros", escribió en su plataforma en línea, Truth Social. "Es hora de enfrentarlos juntos".

Trump se negó a revelar detalles sobre su proyecto - llamado "Los Rebeldes". Sus hijos, Eric y Don Jr., han estado promocionando esto en las últimas semanas. Por ejemplo, Eric Trump escribió: "Estoy loco por las criptomonedas". En una entrevista con el "New York Post", las describió como "inmuebles virtuales".

"Inmuebles virtuales" puede sonar ambiguo. En industrias tradicionales, podría implicar innovaciones tecnológicas para propiedades inmobiliarias convencionales. Sin embargo, el término también se utiliza para referirse a la (parcial) posesión de entidades intangibles en línea o en el metaverso - desde nombres de dominio digitales hasta salas de conciertos virtuales donde las estrellas podrían organizar conciertos exclusivos. Términos como "inmuebles virtuales" o sus variantes en alemán no son exclusivos de los emprendedores serios, sino que también se utilizan para promocionar la capacitación a inversores inexpertos.

Trump ahora tiene una fortuna en Ethereum

Durante su mandato, Trump demostró su desdén por las criptomonedas, incluso las etiquetó como "fraudulentas". Sin embargo, su postura ha cambiado drásticamente. En un mitin a finales de julio, el septuagenario proclamó: "Estoy a punto de convertirme en el presidente que promueve la innovación y apoya el Bitcoin que Estados Unidos necesita y anhela". Esto lo posiciona en contra de la administración del presidente Joe Biden, que aboga por una estrecha vigilancia del sector de las criptomonedas.

Dicho esto, sería exagerado considerar a Trump como una figura de referencia para toda la comunidad de criptomonedas. Una encuesta realizada por la publicación de la industria de criptomonedas "btc-echo" en una feria en Praga en junio sugirió que las opiniones están divididas. Después de todo, el nombre de Trump a menudo suscita escepticismo entre los entusiastas de las criptomonedas. Un encuestado argumentó que la fascinación de Trump por las criptomonedas es solo una estrategia de marketing.

