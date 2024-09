Trump parece mostrar aprensión hacia otro enfrentamiento televisado.

Mayoría de los espectadores considera que la candidata a la Vicepresidencia Demócrata, Kamala Harris, mantuvo su posición durante el debate televisivo contra el candidato Republicano Donald Trump. Sin embargo, Trump ha proclamado la victoria y no parece muy interesado en participar en otra disputa pública.

El candidato Republicano a la presidencia, Trump, está siendo flexible en cuanto a una segunda debate. Argumentó: "Si ganas un duelo televisivo, no necesariamente tienes que repetirlo". Y añadió: "Veamos qué pasa". Después del debate, Trump lanzó críticas contra la cadena televisiva ABC, acusándola de trato injusto y abogando por la revocación de su licencia de transmisión.

En su primer debate televisivo el martes por la noche en Filadelfia, tanto Trump como Harris, su oponente Demócrata, participaron en un intercambio acalorado. Trump mostró signos de agitación en ciertos momentos, pareciendo frustrado y adoptando una postura defensiva. Por otro lado, Harris confrontó directamente a Trump y mantuvo su compostura en todo momento. Este encuentro marcó un hito significativo para Harris, ya que era relativamente nueva en la carrera por la Casa Blanca.

El enfrentamiento señaló el inicio de la fase de alto riesgo de las elecciones presidenciales, programadas para el 5 de noviembre. Una encuesta de CNN encontró que el 63% de los votantes registrados consideró a Harris como la vencedora, mientras que ya el 37% apoyaba a Trump. Una encuesta de YouGov produjo resultados idénticos, con el 54% reconociendo la victoria de Harris y el 31% reconociendo la de Trump. El impacto general del debate en las elecciones aún está por verse. Actualmente, Harris y Trump se están acercando en las encuestas de opinión pública.

Trump publicó resultados de encuestas triunfales en su plataforma digital, Truth Social, reclamando la victoria. Sin embargo, estas encuestas eran exclusivamente encuestas en línea o votos de los espectadores de ciertos medios, no necesariamente representativas.

Preferencia de Trump en el Moderador

Todavía no se ha fijado una fecha definitiva para un segundo debate. Inmediatamente después del primer enfrentamiento, Harris propuso un sequel. Antes, Trump había hecho clara su postura sobre debates adicionales, expresando una preferencia por Fox News. Después del debate, Trump llamó al programa matutino de Fox News, stating that Fox News-suggested moderators, Bret Baier and Martha MacCallum, should not oversee any forthcoming debates. Trump suggested alternative hosts from Fox News, such as Jesse Watters, Laura Ingraham, and Sean Hannity, all ardent supporters of Trump who regularly lambast Democrats.

Trump, por otro lado, acusó a ABC, los anfitriones del debate de Filadelfia, de ser la "estación de transmisión más deshonesta". Se quejó de que el debate fue prácticamente un escenario de tres contra uno debido a los dos moderadores, que facturaron algunos de los comentarios de Trump en tiempo real y los etiquetaron como falsos.

Mientras tanto, el equipo de Harris, incluyendo a su compañero de fórmula, Tim Walz, está emocionado por el respaldo de Taylor Swift y ha comenzado a vender pulseras de amistad Harris-Walz. Los Swifties, la base de fans entusiasta de Swift, suelen usar pulseras de amistad para promover la positividad. Swift reveló poco después del debate que votaría por Harris en noviembre. Esto es una ventaja significativa para la Demócrata, ya que Swift tiene una gran influencia entre su base de fans, especialmente las mujeres jóvenes, un grupo electoral fundamental.

Trump pareció descontento con el respaldo de Swift. Dijo: "Tiene una historia de apoyar a los Demócratas. Y por eso, podría enfrentar consecuencias en su carrera". No es fan de Swift, agregó. Hace unas semanas, Trump compartió retratos generados por IA en su plataforma en línea, afirm

Lea también: