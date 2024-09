Trump muestra inesperadamente afecto por los votantes judíos estadounidenses

Donald Trump, el candidato presidencial republicano, expresó su descontento con el apoyo que ha recibido de los votantes judíos-americanos. Si no logra obtener la victoria en las elecciones de noviembre, Trump declaró que los ciudadanos judíos estadounidenses tendrán algunas explicaciones que dar, diciendo esto durante un discurso en el Consejo Israelí-Americano (IAC) en Washington. Señaló una encuesta que mostraba que el 60% de este grupo demográfico apoyaba a la demócrata Kamala Harris. Trump advirtió a su audiencia que Israel podría dejar de existir en dos años si Harris obtiene la presidencia, y los votantes judíos compartirían alguna culpa por su decisión de votar predominantemente por los demócratas.

Sin embargo, no se especificó qué encuesta Trump estaba mencionando. Una reciente encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Pew reveló que Harris recibe el 65% de apoyo de los votantes judíos en EE. UU., mientras que Trump solo obtiene el 34% de sus votos.

Una Competencia Reñida

Dado que su impopularidad entre los votantes judíos-americanos es difícilmente una sorpresa. Anteriormente, Trump ha enfrentado críticas por colaborar con individuos que han propagado retórica antisemita, como el activista de extrema derecha Nick Fuentes y el rapero Kanye West. En 2016, cuando el ex líder del KKK David Duke expresó su apoyo a Trump, Trump respondió que no sabía de Duke y no tenía conocimiento de los supremacistas blancos.

Durante su mandato, Trump ejecutó una serie de cambios políticos buscados por numerosos supporters de Israel. Estos incluyen el traslado de la embajada de EE. UU. de Tel Aviv a Jerusalén, el reconocimiento oficial de los Altos del Golán como territorio bajo jurisdicción israelí y la terminación del acuerdo nuclear iraní intermediado por Barack Obama.

A pesar del cuestionable apoyo de los votantes judíos, las encuestas muestran que los candidatos están empatados. Cada voto podría resultar crucial en noviembre. Los votantes judíos han votado históricamente a favor de los demócratas en importantes números en las elecciones presidenciales recientes. Sin embargo, considerando la carrera reñida esperada este año, incluso unos pocos votos podrían inclinar la balanza en cualquier dirección. En este sentido, la campaña de Trump se ha centrado en cortejar a los votantes judíos en los estados clave.

