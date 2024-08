Trump muestra aversión hacia ABBA.

Parece que el equipo de campaña de Trump ha vuelto a utilizar canciones de artistas sin obtener la autorización necesaria, esta vez escogiendo temas del icónico grupo sueco de pop ABBA. El Guardian informó que Universal Music, la discográfica que maneja los derechos de la música de ABBA, ha encontrado evidencia de que su música se ha tocado y exhibido en eventos de Trump sin obtener la aprobación adecuada. Universal Music y la discográfica inicial de ABBA, Polar Music, no han recibido ninguna solicitud de este tipo del equipo de Trump, lo que sugiere que no tiene ni permiso ni licencia para tocar la música de ABBA.

Según el informe, una serie de éxitos de ABBA, como "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" y "Money, Money, Money", se tocaron en un evento de la campaña de Trump en Minnesota. Además, durante este evento, una pantalla pedía donaciones mientras se mostraban imágenes de los miembros de la banda de ABBA.

Es cada vez más evidente que la campaña de Trump suele ignorar los requisitos de licencia. Recientemente, el equipo de Beyoncé hizo noticia al tomar medidas contra la campaña de Trump por el uso ilegal de su canción "Freedom", mientras que la familia del fallecido músico Isaac Hayes y el equipo de redes sociales de Dion también han expresado preocupaciones sobre el uso no autorizado de música. El 10 de agosto, el equipo de Dion publicó un comunicado público en Instagram aclarando que la interpretación no autorizada de su éxito "My Heart Will Go On" en un evento de Trump y J.D. Vance en Montana "no fue de ninguna manera" autorizada, y que Dion no apoya ese uso.

La colección de estos incidentes de música no autorizada incluye la interpretación de "Dancing Queen" y "Money, Money, Money" de ABBA en los eventos de Trump, como se mencionó en el informe del Guardian. Universal Music y Polar Music, como titulares de los derechos, aún no han recibido ninguna solicitud de autorización o licencia del equipo de campaña de Trump.

