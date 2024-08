Trump insta a un aplazamiento de la sentencia

En tarde mayo, Donald Trump fue hallado culpable en un juicio por dinero en efectivo. El veredicto de sentencia debería haber sido anunciado para ahora, pero la fecha fue pospuesta. Ahora, los abogados de Trump están tratando de posponer aún más el anuncio - hasta después de las elecciones presidenciales.

Donald Trump está buscando posponer la sentencia en su juicio por dinero en efectivo hasta después de las elecciones presidenciales de EE. UU. La sentencia está programada para el 18 de septiembre, con las elecciones teniendo lugar el 5 de noviembre. "Además del objetivo obvio de influir en las elecciones, no hay ninguna razón convincente para que el tribunal mantenga la fecha actual de anuncio de sentencia en el calendario", escribieron los abogados de Trump, Todd Blanche y Emil Bove, en una moción ante el juez Juan Merchan. Argumentan que el candidato presidencial republicano necesita más tiempo para apelar potencialmente la decisión de Merchan regarding the presidential immunity before the sentencing. Merchan will decide on September 16, two days before the scheduled sentencing, whether to overturn Trump's guilty verdict in light of a landmark Supreme Court ruling. The Supreme Court granted Trump partial immunity from criminal prosecution on July 1, but this does not apply to offenses in a private capacity.

Trump fue hallado culpable por un jurado el 30 de mayo. En Nueva York, el juez decidirá la sentencia. Originalmente, esta iba a ser anunciada el 11 de julio.

Trump fue acusado de falsificar registros comerciales en relación con los pagos de dinero en efectivo a la estrella porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016. Su abogado personal, Michael Cohen, le dio el dinero a Daniels para evitar la divulgación de un supuesto affair en 2006. Trump admitió reembolsar a Cohen, pero niega haber tenido un affair con Daniels.

Los abogados de Trump han sugerido posponer la sentencia en su juicio por dinero en efectivo hasta después de las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024, citando la necesidad de más tiempo para apelar potencialmente decisiones legales. A pesar de haber sido hallado culpable en mayo de 2023, la fecha de sentencia ha sido cambiada múltiples veces, y la fecha programada actual es el 18 de septiembre de 2023.

Lea también: