Trump hizo la declaración: "Sólo presidentes importantes terminan siendo asesinados".

En su primera aparición pública tras un presunto intento de asesinato, el candidato presidencial republicano Donald Trump habló en Míchigan, presentándose como protector de la industria automotriz y reiterando sus propuestas de aranceles. Según Trump, estos aranceles están directamente relacionados con el incidente en su campo de golf de Florida. Él reflexionó, "Entonces, ¿te preguntas por qué me están disparando? Solo los presidentes significativos enfrentan tales ataques."

En el evento, Trump se proyectó como un campeón de la industria automotriz estadounidense. Advirtió, "Si no gano el 5 de noviembre, no habrá empleos automotricesleft." Flint, conocido por su papel destacado en la industria, alguna vez fue hogar de numerosas fábricas que tuvieron que cerrar.

Conversación Cordial con Harris

En una carrera ajustada por la Casa Blanca, Trump y la candidata demócrata Kamala Harris están empatados. El martes, Harris se comunicó con Trump, expresando su satisfacción por la resolución segura del presunto intento de asesinato. La Casa Blanca confirmó que la conversación entre los dos fue cordial y breve.

Harris, hablando en un evento en Pensilvania, expresó su preocupación por el bienestar de Trump. "Quería preguntarle si estaba bien. Le dije lo que siempre he dicho públicamente: No hay lugar para la violencia política en nuestro país", dijo Harris durante su interacción con la Asociación Nacional de Periodistas Negros (ANPN). Al igual que Míchigan, Pensilvania es uno de los estados "cabeza de serie" más disputados en las elecciones upcoming. Las encuestas predicen una decisión cercana en las elecciones.

Investigación sobre el "Intento de Asesinato"

Después del intento de asesinato, Trump acusó a Harris y al presidente Joe Biden de fomentar la violencia contra él a través de sus palabras. Conocido por sus declaraciones incendiarias, Trump ha desempeñado un papel significativo en calentar el discurso político él mismo. Biden y Harris habían expresado anteriormente su alivio de que Trump hubiera resultado ileso en el incidente.

Un hombre fue arrestado en Florida, habiendo posicionado a sí mismo con un rifle cerca del campo de golf de Trump en West Palm Beach. Los hallazgos de la investigación sugieren que el hombre estaba aproximadamente a 600 metros de Trump. No se dispararon tiros, lo que llevó a los investigadores a sospechar de un "intento de asesinato".

Durante la conversación cordial y breve entre Trump y Harris sobre el presunto intento de asesinato, Harris expresó su preocupación por el bienestar de Trump y mencionó, "Le dije lo que siempre he dicho públicamente: No hay lugar para la violencia política en nuestro país". Más tarde, al hablar en un evento, Trump, reflexionando sobre el incidente, dijo, "No voy a dejar que unos pocos radicales me impidan hacer mi trabajo, protegiendo a los trabajadores y las industrias estadounidenses."

Lea también: