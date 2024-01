Trump, Haley y DeSantis se clasifican para el debate de CNN en Iowa

Haley y DeSantis han dicho que participarán en el debate, que tendrá lugar a las 9 p.m. ET el 10 de enero en la Universidad Drake en Des Moines, Iowa. Trump, que se saltó los cuatro primeros debates de las primarias del Partido Republicano de 2024, no lo ha hecho.

Apenas cinco días antes de que los caucus de Iowa den el pistoletazo de salida a la carrera por la nominación del Partido Republicano, se producirá un enfrentamiento cara a cara entre dos candidatos que pugnan por erigirse como la única y clara alternativa del partido al expresidente.

El camino de DeSantis hacia la nominación del Partido Republicano probablemente dependa de una buena actuación en los caucus de Iowa del 15 de enero. Haley, por su parte, ha subido en las encuestas en Nuevo Hampshire, donde una buena actuación en las primarias del 23 de enero también podría servir de trampolín de cara a las primarias del 24 de febrero en su estado natal.

Haley y DeSantis también aparecerán en la CNN en sendos ayuntamientos el jueves.

En la campaña electoral de los últimos días, DeSantis ha criticado repetidamente a Trump por negarse a participar en los debates de las primarias del Partido Republicano.

"No ha estado dispuesto a venir aquí y responder preguntas", dijo DeSantis a los periodistas la semana pasada en Elkader, Iowa. "Él se lanza en paracaídas para dar un discurso de 30, 45 minutos, una hora y luego simplemente se va, en lugar de escuchar a los habitantes de Iowa respondiendo preguntas y haciendo, creo, lo que se necesita para ganar".

El debate de CNN en Iowa será moderado por los presentadores de CNN Jake Tapper y Dana Bash.

Para poder participar en el debate de Iowa, los candidatos deben obtener al menos un 10% en tres sondeos nacionales y/o de Iowa entre los electores republicanos que acuden a las asambleas electorales o a las primarias y que cumplan las normas de información de la CNN, según la cadena. Una de las tres encuestas debe ser un sondeo aprobado por la CNN entre posibles electores republicanos de Iowa. El plazo para que los sondeos cuenten para el debate de Iowa se cerró el martes al mediodía.

Tres candidatos actuales que han aparecido en el escenario en algunos debates anteriores -el empresario Vivek Ramaswamy, el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie y el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson- no cumplían esos requisitos de calificación.

La CNN celebrará un segundo debate el 21 de enero en New Hampshire, en el New England College, antes de las primarias de ese estado. En un principio se anunció que el lugar sería el St. Anselm College.

Kit Maher de CNN ha contribuido a este reportaje.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com