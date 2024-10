Trump habla del perdón divino en su visita al lugar del intento de asesinato.

Después de visitar el lugar donde se intentó asesinarlo en julio pasado en Pensilvania, Donald Trump, el expresidente y actual candidato presidencial republicano, describió al atacante como un "bicho despreciable". Dijo: "El tiempo pareció detenerse cuando este bicho despreciable... soltó el mal. Sin embargo, gracias al poder de la providencia divina y la gracia de Dios, los planes del bicho fallaron".

El ataque en Butler dejó al tirador muerto a manos del Servicio Secreto, evitando por poco a Trump. El de 78 años solo sufrió heridas leves en la oreja. Desafortunadamente, una persona que estaba cerca perdió la vida y otras dos resultaron heridas.

Pensilvania es un estado importante que ha oscilado entre votar por candidatos presidenciales republicanos y demócratas en elecciones anteriores. Por lo tanto, se considera un factor clave para determinar los resultados de las elecciones del 5 de noviembre.

Medidas de seguridad mejoradas

El mitin de la campaña de Trump en Butler en esta ocasión contó con medidas de seguridad significativamente mejoradas en comparación con su visita de julio pasado. Se colocaron equipos de francotiradores armados en varios edificios cercanos, un dron de vigilancia aérea sobrevoló la zona y se instalaron escudos antibalas en el escenario.

Antes de que Trump subiera al escenario, su compañero de fórmula, J.D. Vance, también mencionó la intervención divina en relación con el intento de asesinato. "Estoy completamente convencido de que Dios protegió la vida del presidente Trump aquel fatídico día", dijo el senador de 40 años a miles de seguidores de Trump. Lo describió como nada menos que un "milagro".

Vance mencionó a Dios con frecuencia durante su discurso. "Aquí mismo, hace poco más de dos meses, creímos que el presidente Trump no saldría vivo de esto. Pero Dios aún tiene un propósito para él, al igual que lo tiene para los Estados Unidos de América".

Interactuando con la multitud, Vance dijo: "Tres meses atrás, un asesino en este mismo lugar pretendía llenar nuestros corazones de temor. Pero hoy nos reunimos aquí para declarar: no nos intimidaremos. No nos desanimaremos. No nos callaremos. Volveremos a hacer grande a América -juntos".

A pesar de las medidas de seguridad reforzadas, Donald Trump expresó su gratitud por la providencia divina, diciendo: "Quiero agradecer a Dios por Su gracia y protección, tal como lo mencionó mi compañero de fórmula J.D. Vance".

Los escudos antibalas y los guardias armados fueron un contraste marcado con la escena pacífica donde se intentó asesinar a Donald Trump, recordándonos la importancia de la seguridad en los mítines políticos.

Lea también: