19:56 Experto: "Ukrania No Puede Alcanzar una Victoria Total sobre Rusia"Ukrania continúa exigiendo la entrega de armas occidentales. El presidente Zelensky presenta un plan de victoria en Washington. Durante una entrevista con ntv, el coronel jubilado Wolfgang Richter explicó por qué parece evidente que Ucrania no puede lograr una "victoria total sobre Rusia".

19:13 Ucrania Critica el Apoyo de Suiza a un Plan de PazUkrania está descontenta con Suiza por apoyar una propuesta de paz presentada por China y Brasil. En su comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kyiv declaró: "Todas las iniciativas que no se centran específicamente en la Carta de las Naciones Unidas y que no garantizan la restauración completa de la integridad territorial de Ucrania son inaceptables". Según lo informado por los medios, el plan se centra principalmente en un alto el fuego a lo largo de la línea del frente actual. Estados Unidos y sus aliados europeos se oponen al plan porque no hace referencia a la Carta de las Naciones Unidas y, por lo tanto, ignora la integridad territorial de Ucrania. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo confirmó que se había llamado la atención sobre la falta de referencia, pero el plan sigue abogando por un alto el fuego y una resolución política del conflicto, una alternativa dada que solo se han emitido discursos belicosos por parte de Rusia y Ucrania en la ONU.

18:43 La Haya Examina Acusaciones contra el Líderazgo de LukashenkoLituania, miembro de la UE y de la OTAN, solicitó al Tribunal Penal Internacional que investigue al liderazgo de Lukashenko en Bielorrusia por crímenes contra la humanidad. Se alega que el liderazgo autoritario del presidente Lukashenko ordenó deportaciones y persecuciones violentas, según la solicitud que ahora se está examinando por el fiscal jefe en La Haya. Cientos de miles de bielorrusos han sido desplazados a la fuerza y ahora viven en Lituania u otros países de la UE. Se alega que los crímenes comenzaron en abril de 2020 y continúan hasta el día de hoy. Lukashenko es un aliado incondicional del presidente ruso Putin. El fiscal jefe actualmente lo investiga por el desplazamiento forzoso de niños ucranianos a Rusia.

18:08 Rusia Aumenta Dramáticamente el Gasto Militar una Vez MásRusia planea aumentar significativamente su gasto militar para financiar la guerra. Según el plan presupuestario para 2025 publicado en el sitio web del parlamento ruso, el gasto en defensa aumentará en alrededor del 30% a unos 130 mil millones de euros. Se asignan fondos adicionales para la seguridad interior y los artículos presupuestarios clasificados relacionados con la guerra en Ucrania. Juntos, la defensa y la seguridad interior representarán alrededor del 40% del presupuesto total. El proyecto de ley aún necesita la aprobación del parlamento y la firma del presidente Putin. En 2024, el gasto militar ya había aumentado en un 70% en comparación con el año anterior. En cambio, Ucrania planea destinar aproximadamente el 60% de su presupuesto a defensa y seguridad en el próximo año, con un presupuesto de defensa de alrededor de 48 mil millones de euros, que es solo un tercio del de Rusia.

17:43 EE. UU. y Canadá Interceptan Aviones Rusos en el Espacio Aéreo de AlaskaEl Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) de Estados Unidos y Canadá informó sobre la interceptación de aviones militares rusos en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Alaska el pasado lunes. Esta zona requiere que los aviones se identifiquen, pero no es equivalente al espacio aéreo de un país. Según el general estadounidense Gregory Guillot, los aviones de Norad interceptaron los aviones rusos y uno de ellos actuó de manera temeraria, poniendo en riesgo a todos los involucrados. A finales de julio, Norad también interceptó aviones rusos y chinos en la ADIZ de Alaska, con los aviones permaneciendo en el espacio aéreo internacional.

17:06 Putin Especifica las Prioridades Principales para la "Nueva Rusia"En un mensaje de video, Putin especificó los objetivos principales para las autoridades en los territorios de Ucrania controlados por Rusia: "El objetivo principal para todos nosotros es establecer condiciones propicias para el desarrollo de estos territorios y garantizar la seguridad de las personas. Ese es el objetivo número uno. Sin embargo, no pospondremos la resolución de los problemas económicos y sociales. Los abordaremos de inmediato", dijo Putin a la agencia de noticias estatal Tass. Hace dos años, Moscú anunció la anexión de cuatro regiones en Ucrania, refiriéndose a ellas como la "Nueva Rusia". Sin embargo, Moscú solo controla partes de estas regiones.

16:37 Kara-Mursa: Rusia supera a la era soviética en presos políticosVladimir Kara-Mursa, una figura destacada de la oposición, afirma que Rusia actualmente tiene más presos políticos que al final del reinado de la Unión Soviética. Él claims que hay más de 1300 presos políticos reconocidos en la Rusia de Putin, superando significativamente el número en las últimas etapas de la Unión Soviética. Kara-Mursa expresó estas preocupaciones ante el Consejo de Europa en Estrasburgo, denunciando la "mentira propagandística" del régimen de Putin de que todos los rusos lo apoyan y sus acciones, y pidiendo medidas para liberar a los disidentes detenidos. Las autoridades rusas detuvieron a Kara-Mursa en abril de 2022, tras sus acusaciones de "crímenes de guerra" de Rusia contra Ucrania, y más tarde lo sentenciaron a 25 años de prisión. Sin embargo, fue liberado a principios de agosto como parte de un canje de prisioneros.

16:15 Rusia intensifica los ataques nocturnosRusia ha llevado a cabo ataques nocturnos con drones y misiles contra Ucrania durante 33 noches consecutivas, lo que marca el mayor número de ataques consecutivos hasta la fecha. Se informaron explosiones y disparos de armas automáticas en Kyiv durante la noche, lo que provocó que la defensa aérea ucraniana luchara contra el ataque de drones durante aproximadamente cinco horas. No se informaron bajas.

15:41 Kremlin eleva umbral de respuesta nuclearDespués de cambios en la doctrina nuclear de Rusia que han causado controversia, el Kremlin ha establecido un listón más alto para un posible compromiso con armas nucleares. El portavoz del Kremlin, Peskov, ha destacado que el conflicto en Ucrania no debe vincularse siempre a una reacción nuclear de Rusia. Después de informes militares no confirmados de que Rusia derribó 125 drones ucranianos el domingo, Peskov fue preguntado si esta acción podría considerarse un ataque masivo de aviones, lo que potencialmente podría justificar una respuesta nuclear según la nueva doctrina. Peskov respondió que se habían tomado decisiones significativas, pero que la operación militar especial continuaría sin conectar consistentemente las acciones.

15:15 Baerbock advierte sobre la desinformación rusa que objetivo a jóvenesLa canciller alemana Annalena Baerbock expresó su preocupación por la desinformación y los intentos de interferencia electoral, especialmente de Rusia. Ella destacó el impacto de las campañas de desinformación, que a menudo apuntan a votantes jóvenes, y destacó una "sistemática consciente" en la difusión de odio y noticias falsas, especialmente contra las mujeres.

15:01 Rusia presenta proyecto de presupuesto para 2025 sin detalles de gastos militaresEl gobierno ruso ha presentado un proyecto de presupuesto para 2025 ante el Parlamento ruso, con una estimación de 400 mil millones de euros en gasto federal, lo que representa un aumento del casi 12% en comparación con 2024. Sin embargo, no se han revelado detalles sobre el gasto en el sector de la defensa. El Ministerio de Finanzas solo ha señalado que se proporcionarán "fondos significativos" para el equipo militar y los pagos de compensación, así como para apoyar a las empresas en el complejo industrial militar.

14:24 Tribunal ruso sentencia a atacante de escritor nacionalista a cadena perpetuaUn tribunal ruso ha sentenciado al responsable del ataque contra el escritor nacionalista ruso Sachar Prilepin a cadena perpetua. El ataque dejó herido a Prilepin y muerto a su chófer, mientras que el acusado, procedente de la región del este de Ucrania, Donbass, había luchado anteriormente con las fuerzas separatistas prorrusas.

13:51 Rusia anuncia el reclutamiento de 133.000 nuevos soldados en otoñoRusia ha anunciado planes para reclutar a 133.000 personas para el servicio militar durante el período de otoño, según informes de medios ucranianos. En un decreto supuestamente firmado por Putin, se iniciará una campaña de reclutamiento de otoño para reclutar a hombres de entre 18 y 30 años que no sean reservistas. Los soldados que hayan cumplido con su servicio militar obligatorio serán liberados como resultado.

13:14 Ucrania informa de víctimas por ataques con drones rusosSegún fuentes ucranianas, una persona ha muerto y varias han resultado heridas a causa de los ataques con drones rusos. En Kupjansk, un hombre murió y tres personas mayores de edad resultaron heridas en Jersón, con edades entre 53 y 72 años. La agencia de noticias ucraniana informó de estos incidentes, atribuyendo la información a las autoridades locales.

12:36 Rusia declara la captura de un pueblo en la región de DonetskEl ejército ruso afirma haber tomado el pueblo de Nelipiwka en el este de Ucrania, después de una serie de ataques contra las fuerzas ucranianas. Las tropas rusas han avanzado contra las fuerzas ucranianas en la región este durante varios meses, donde han sido superadas en número de tropas y potencia de fuego. Nelipiwka se encuentra a unos 5 kilómetros al sur de Torez, una ciudad controlada por Ucrania que ha sido objeto de fuego ruso constante durante semanas. Las tropas rusas también avanzan hacia la ciudad de Pokrovsk, que sirve como ubicación logística crucial para el ejército ucraniano.

11:55 Partisanos afirman haber destruido la línea de suministro rusaEl grupo de resistencia Fyre afirma haber destruido la línea de ferrocarril utilizada por el ejército ruso para transportar suministros, como armas y equipo, a las líneas del frente en la región rusa de Kursk. La agencia de noticias ucraniana Ukrinform cita un mensaje relevante en Telegram del grupo partisano. Esta coalición incluye ucranianos, tártaros de Crimea y fuerzas de la oposición rusa, establecida hace dos años en la península de Crimea.

11:26 Munz: los rusos son escépticos ante la campaña contra la corrupciónRusia planea destinar el 40% de su presupuesto a la defensa en el próximo año, según el proyecto de presupuesto actual. Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo una iniciativa contra la corrupción en el Ministerio relevante desde la caída del plan de Yevgeny Prigozhin. Sin embargo, esta iniciativa sigue siendo cuestionada por los ciudadanos rusos, como explicó el reportero de ntv Rainer Munz en Moscú.

11:01 Ciudadano estadounidense enfrenta tiempo en prisión por ayudar a UcraniaEl ciudadano estadounidense Stephen Hubbard admitió su culpa ante cargos de actividad mercenaria en un tribunal ruso. Según informes del diario británico "The Guardian" y la agencia de noticias estatal rusa RIA, Hubbard recibió fondos para luchar en el lado de Ucrania contra Rusia. Si es condenado, podría enfrentar una pena de 7 a 15 años de prisión.

10:20 Kiev sufre ataque de drones, causing incendiosDespués del ataque sin precedentes de drones en Kiev durante la noche, un edificio residencial se incendió y sufrió daños, según informaron las autoridades locales a Ukrainska Pravda. Afortunadamente, no se reportaron heridos. Cinco distritos de la región sufrieron incendios causados por escombros de drones derribados, según se informó. Todos los drones fueron derribados con éxito, según informes de fuentes ucranianas.

09:36 Putin confirma la agresión continua de RusiaEl presidente ruso Putin reafirmó su compromiso con el ataque a Ucrania en un mensaje de video con motivo del segundo aniversario de la anexión reclamada por Rusia de cuatro regiones ucranianas. "Todos nuestros objetivos se cumplirán", afirmó. Continuó justificando la invasión, describiendo al gobierno ucraniano como un "régimen neonazi". Putin dijo que las tropas rusas fueron desplegadas en Ucrania para proteger a la población de habla rusa, acusando al Occidente de explotar a Ucrania como una "colonia" y un "punto militar" para atacar a Rusia.

08:46 Ucrania cambia al comandante de la defensa de WuhledarEl coronel Ivan Winnik, comandante de la 72.ª Brigada Mecanizada Independiente que defiende la altamente disputada ciudad de Wuhledar, ha sido reasignado. El Independiente de Kiev informó esto citando al Mando de las Fuerzas Conjuntas del Norte. La razón dada es el ascenso y la transferencia de experiencia de combate. El sucesor aún no ha sido identificado. Bajo el mando de Winnik, la brigada defendió la ciudad durante más de dos años. Los expertos del ejército ucraniano están preocupados de que las unidades rusas puedan capturar pronto la pequeña ciudad en la sección sur del Donbass.

08:04 Mykolaiv informa sobre incendio en infraestructura críticaUna instalación de infraestructura crítica en el distrito de Bashtanka, región de Mykolaiv, se incendió después de un ataque con drones rusos, según informó Ukrainska Pravda citando al jefe de la administración militar regional. Sin embargo, la identidad de la instalación sigue sin especificar.

07:24 Kiev defiende con éxito el ataque de la noche anteriorEl ataque ruso a Kiev de la noche anterior duró más de cinco horas, según la administración militar regional. El ataque fue repelido y todos los drones fueron defendidos con éxito, según informó la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform citando a la dirección de las autoridades. El asalto se ejecutó en varias oleadas desde diferentes direcciones.

06:44 Prisioneros rusos desplegados en las líneas del frente en lugar de prisiónSe informes de que Rusia está implementando una ley que exime a las personas de responsabilidad criminal si firman un contrato militar con el Ministerio de Defensa. Como resultado, presos de regiones como Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, la República de Komi, la región del Altai y la ilegalmente anexada Crimea han sido ofrecidos esta oportunidad, según medios de comunicación de la oposición rusa. Estos informes son citados por el think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky reporta el uso diario de 100 bombas guiadas por RusiaRusia continúa su agresión implacable contra Ucrania. Según el presidente Zelensky, las fuerzas rusas están desplegando alrededor de 100 bombas guiadas diariamente, targeting locations específicas desde aviones. Recientes ataques en Saporizhzhia resultaron en lesiones a 14 personas. Bombas guiadas también se utilizaron en las regiones de Kharkiv, Donetsk y Sumy. "Esto es el acto diario de terror de Rusia", dijo Zelensky, enfatizando la necesidad de aumentar las capacidades de ataque de largo alcance, la defensa aérea para Ucrania y las sanciones contra Rusia.

05:43 El Estado Mayor ucraniano se preocupa por los ataques a las líneas de defensaSe informan nuevos ataques rusos a las líneas de defensa ucranianas en la región de Donbas. Trece ataques fueron repelidos en Pokrovsk, mientras que diecisiete avances rusos fueron bloqueados en Kurachove, según el Estado Mayor ucraniano. La lucha intensa también está ocurriendo en el área de Vuhledar. Los expertos militares ucranianos temen que las unidades rusas puedan capturar pronto la pequeña ciudad disputada en la sección sur del Donbass, que ha estado en conflicto durante dos años.

04:46 Explosiones en Kiev: los ataques con drones continúan

Kiev, la capital ucraniana, experimentó múltiples ataques con drones rusos durante la noche. Según el ejército ucraniano, sus equipos de defensa aérea trabajaron incansablemente durante horas para repeler múltiples oleadas de estos ataques aéreos. El alcalde Vitali Klitschko, a través de Telegram, anunció la presencia de varios drones enemigos alrededor y encima de la ciudad. Los habitantes locales informaron sobre numerosos estallidos en toda Kiev, sugiriendo el uso de sistemas de defensa aérea. A pesar de estos ataques, no se han informado daños iniciales ni bajas. Desde las 1:00 AM hora local, se han emitido alertas de ataque aéreo no solo para Kiev, sino también para las áreas circundantes y toda la Ucrania oriental. La fuerza aérea ucraniana había advertido previamente sobre numerosos ataques con drones rusos en Kiev y Ucrania occidental, y alrededor de las 4:40 AM hora local, varias regiones controladas por Rusia lanzaron bombas guiadas, según informó el ejército.

03:45 Comisión de Helsinki Pide a EE.UU. que Modifique su Enfoque Hacia MoscúLa Comisión de Helsinki, un cuerpo bipartidista, está instando a Estados Unidos a repensar su enfoque hacia Rusia, etiquetando a Moscú como una amenaza persistente para la seguridad global. Según "The Hill", instan a Washington a reconsiderar su postura hacia Rusia, similar a su enfoque hacia China. Contrario a las opiniones del expresidente Donald Trump y sus partidarios en el Congreso que abogan por menos inversión en la seguridad europea, la Comisión aboga por una postura más fuerte contra Rusia. El presidente republicano de la Comisión de Helsinki, Joe Wilson, es escéptico sobre la negociación con el líder ruso Vladimir Putin.

02:49 Kyiv Sufre un Ataque con Drones RusosEl ejército ucraniano informa sobre un ataque con drones rusos en Kyiv. Las unidades de defensa aérea están trabajando activamente para repeler los ataques. Testigos oculares han informado sobre explosiones fuertes y objetos siendo impactados en el cielo, lo que indica el uso de sistemas de defensa aérea. Además de Kyiv, hay una alerta activa en todo el este de Ucrania.

01:40 Campaña Electoral en Moldavia: Ministro Advierte Contra "Ladrones"Un ministro de alto rango del gobierno de Moldavia advierte a los moldavos contra votar por "ladrones, refugiados y bandidos" después de que un hombre de negocios pro-ruso prometiera pagar a los votantes a cambio de un "no" en un referéndum sobre la unión con la Unión Europea. Andrei Spinu, ministro de Infraestructura, emitió esta advertencia durante la intensa campaña electoral que lleva a las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en las que la actual Maia Sandu compite por un segundo mandato.

00:14 Fuerzas Rusas Atacan Subestación de Energía Ucraniana Cerca de la Central NuclearLa dirección de la central nuclear de Zaporizhzhia, controlada por Rusia, afirma que las fuerzas ucranianas han atacado nuevamente una subestación de energía cercana, dañando un transformador. El fuego de artillería cayó en la subestación de energía "Raduga" en Enerhodar, lo que causó la explosión de un transformador y el lanzamiento de humo. A pesar de esto, el suministro de energía en Enerhodar remains intacto. La central nuclear de Zaporizhzhia, con seis reactores, es la mayor de Europa. Las fuerzas rusas tomaron la planta al comienzo de su invasión de Ucrania en febrero de 2022. Las acusaciones de ataques o ataques planeados en la planta nuclear se intercambian regularmente entre ambos bandos.

23:15 Zelenskyy Duda de las Amenazas Nucleares: "Putin Valora su Vida"El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expresa sus dudas sobre las amenazas nucleares del presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista con Fox News. Si bien reconoce la capacidad de Putin para usar armas nucleares, Zelenskyy asume que no lo hará debido a su amor por la vida y su miedo a las consecuencias. "Nadie sabe lo que está pensando", dice Zelenskyy. "Podría usar armas nucleares contra cualquier país o no. Pero no creo que lo haga".

22:10 la Oposición Austriaca Mantiene una Postura Favorable Hacia RusiaLas elecciones parlamentarias de Viena han resultado en un importante reordenamiento del panorama político. La extrema derecha FPO está celebrando una victoria histórica, con un 28,7% de los votos. A pesar de la guerra en Ucrania, la FPO mantiene una postura favorable hacia Rusia, sin ver problema alguno en la dependencia de Austria del gas ruso. El contrato de gas entre Viena y Moscú se extendió hasta 2040, lo que obliga a Austria a comprometerse con grandes compras de gas independientemente de la entrega. De enero a mayo de 2024, más del 90% de las importaciones de gas de Austria procedían de Rusia.

21:37 El Primer Ministro Ruso Visita TeheránEl primer ministro ruso Mikhail Mishustin viajará a Teherán el lunes para Maintenance con el presidente iraní Hassan Rouhani. La reunión se centrará en fortalecer los lazos comerciales, económicos, culturales y humanitarios entre Rusia e Irán. Moscú ha acusado a las potencias occidentales de formular acusaciones falsas contra Irán, acusándolo de suministrar drones y misiles al ejército ruso para su operación militar en Ucrania. Irán, por su parte, niega estas acusaciones.

