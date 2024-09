Trump expresa su postura sobre el conflicto de Ucrania, declarando: "Necesitamos irnos".

21:30 Fuentes: Estados Unidos entregará nueva ayuda militar de $375 millones a Ucrania

Estados Unidos planea entregar nueva ayuda militar valorada en aproximadamente $375 millones a Ucrania, según fuentes informadas del asunto. El paquete incluirá municiones de artillería de alcance medio, varios tipos de misiles, artillería y vehículos blindados, revelaron las fuentes. Se espera un anuncio oficial mañana. Este último paquete marca uno de los más grandes Recently approved. Involucra el retiro de armas del inventario del ejército de los Estados Unidos para acelerar la entrega a Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Estados Unidos ha enviado más de $56.2 mil millones en ayuda militar a Ucrania.

20:54 Ucrania se opone a cualquier ocupación temporal de su territorio en conversaciones de paz

Ucrania ha rechazado incondicionalmente cualquier ocupación temporal de su territorio en las negociaciones de paz, según el Ministerio de Asuntos Exteriores en Kyiv. La retirada completa de todo el territorio de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas es "uno de los componentes obligatorios de la fórmula de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy", ha indicado. Actualmente, Rusia ocupa aproximadamente una quinta parte de su país vecino y reclama al menos cinco regiones administrativas en el sudeste de Ucrania, además de la península de Crimea, que annexó en 2014.

20:25 Parlamento ruso autoriza la contratación de presuntos delincuentes para el ejército

La cámara baja del parlamento ruso, la Duma de Estado, aprobó un proyecto de ley que permite al ejército contratar a individuos con antecedentes dudosos para el conflicto en curso en Ucrania. El proyecto de ley permite incluso a aquellos que enfrentan cargos pero aún no han sido juzgados alistarse en el ejército. Si son condecorados o heridos en combate, sus cargos serán descartados. El proyecto de ley aún necesita la aprobación de la cámara alta y la firma del presidente Vladimir Putin. Con el tiempo, el ejército ruso ha estado contratando clandestinamente a individuos con antecedentes penales a cambio de la promesa de liberación anticipada de la prisión. En particular, el grupo mercenario Wagner ha estado activamente reclutando esta fuente para aumentar sus filas.

19:43 Reportes: Australia proporcionará 59 tanques Abrams desactivados a Ucrania

Las fuerzas ucranianas pronto podrían recibir 59 tanques Abrams M1A1 desactivados de Australia para luchar contra la invasión rusa. El gobierno australiano está colaborando con la administración de Biden para enviarlos al campo de batalla, según los informes. Los 59 tanques Abrams M1A1, que nunca han visto combate, están siendo reemplazados por modelos más nuevos. Notablemente, la comunidad ucraniana en Australia ha estado abogando por este movimiento, ya que se entristecieron al descubrir que el equipo militar sobrante se estaba vendiendo a entusiastas en línea.

18:50 Dos adolescentes rusos acusados de atacar un helicóptero militar con cócteles molotov

En Siberia, dos adolescentes rusos han sido arrestados por sospecha de intentar incendiar un helicóptero militar. El tribunal de Omsk ha ordenado la detención de los adolescentes de 16 años durante dos meses, acusados de cometer un "acto terrorista". Si son encontrados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Según los informes de un canal de Telegram afiliado a las autoridades, los dos adolescentes irrumpieron en una base militar el sábado y lanzaron un cóctel molotov a un helicóptero MI-8. Afirmaron en un video publicado en Telegram que habían sido reclutados para el acto en Telegram y se les había prometido una recompensa sustancial. La identidad del reclutador aún no se ha revelado.

18:17 Propaganda de Wagner y asociado detenidos en Chad

Han surgido tensiones entre Chad y Rusia tras el arresto de tres rusos y un nacional belaruso. Dos de los detenidos son Maxim Shugaley, un propagandista sancionado por la UE para el grupo mercenario Wagner, y Samer Sueifan, su traductor. Según los informes rusos, los dos hombres, descritos como sociólogo y su traductor, estaban detenidos en Libia por cargos de manipulación electoral. Luego fueron arrestadosUpon arrival at Chad's airport on September 19. El 21 de septiembre, se arrestó a un tercer ruso y a una cuarta persona de Belarús. El embajador de Chad en Moscú ha solicitado el inmediato transferencia de los hombres a las autoridades rusas, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso había abogando anteriormente por su liberación. No está claro qué cargos enfrentan los hombres.

17:40 Presidente iraní asistirá a la cumbre en Rusia y se reunirá con Putin

El presidente de Irán, Massoud Peseschkian, se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin durante una visita a Rusia en octubre. La portavoz del gobierno en Teherán confirmó que Peseschkian participará en la cumbre de BRICS y también anunció que "mantendrá reuniones bilaterales con el Presidente de Rusia". Agregó que las negociaciones para una "partería estratégica" entre Irán y Rusia están casi completas, pero no proporcionó más detalles.

17:07 Strack-Zimmermann reafirma apoyo a la política de Ucrania

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidenta del comité de defensa en el Parlamento Europeo (FDP), ha rechazado inequívocamente cualquier cambio potencial en la política de su partido hacia Ucrania. A pesar de las recientes elecciones en Ucrania, enfatizó la importancia de continuar explicando a los ciudadanos por qué apoyar a Ucrania es "en nuestro propio interés". "Lo digo porque si Putin tiene éxito (...) si se lo permitimos, no será la última guerra", dijo la política de FDP en el programa RTL Nachtjournal-Spezial.

16:44 Biden llama a la continuación del apoyo de la ONU a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha instado a la Asamblea General de las Naciones Unidas a mantener su respaldo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. "No flaquearemos en nuestro apoyo a Ucrania", subrayó Biden. Consideró que la guerra iniciada por el presidente ruso Vladimir Putin es un fracaso.

16:25 Vehículos ucranianos en Alemania deben registrarse antes de octubreA partir de octubre, los inmigrantes ucranianos que viven en Alemania tendrán que registrar sus vehículos que han estado en el país durante más de un año. El gobierno alemán ha establecido los requisitos legales necesarios para ello. Hasta finales de septiembre, se aplican regulaciones especiales de los estados federados a los coches ucranianos. El nuevo proceso se describe en un cuestionario desarrollado por el Ministerio de Transporte alemán junto con los estados federados durante los últimos meses. Los propietarios de vehículos deberán presentar documentos como un carnet de identidad personal con nombre en latín, el certificado de registro ucraniano y prueba de seguro a las autoridades. No se aceptan documentos ucranianos digitales. Las matrículas ucranianas deben ser reemplazadas después del registro.

15:40 Muertes civiles en el este de Ucrania por ataques con bombas voladoras rusasVarios ataques con bombas voladoras rusas en la ciudad ucraniana oriental de Kharkiv han causado víctimas civiles. "El número de muertos ha ascendido a tres", escribió el gobernador Oleh Synyehubov en Telegram. Más de una docena de personas han resultado heridas. Se informes de que una bomba voladora impactó directamente en un edificio de apartamentos de gran altura. Anteriormente, el alcalde Ihor Terechov había mencionado ataques con bombas en cuatro distritos de la ciudad y dos edificios de apartamentos dañados.

15:15 Ejército alemán realiza ejercicio de defensa en puerto de HamburgoDesde el jueves hasta el sábado, el ejército alemán llevará a cabo un gran ejercicio de defensa en el puerto de Hamburgo titulado "Red Storm Alpha". El Landeskommando Hamburgo asegurará una parte del puerto con fuerzas de seguridad interior, como se anunció por el Ejército alemán. Entre otras cosas, se establecerá un punto de control. El objetivo del ejercicio es proteger la infraestructura esencial para la defensa, lograr una comprensión común de la situación en todos los niveles y comunicarse rápidamente y de forma segura con todos los participantes del ejercicio. El tráfico civil permanecerá afectado y no debería ser molestado. Después de la violación del derecho internacional por el ataque de Rusia a Ucrania, es posible una guerra convencional en Europa en los próximos cinco años, se dice en un comunicado. NATO busca contrarrestar esto facilitando el despliegue rápido de tropas aliadas de oeste a este. "Alemania, debido a su ubicación geoestratégica, sirve como un hub. Por lo tanto, la organización de transportes militares por ferrocarril, carretera o avión, la provisión de alimentos, camas o materiales operativos, o la protección de columnas de vehículos enteras deben practicarse para mantener un efecto disuasorio creíble", continúa.

14:30 Zelensky insta a la inversión estadounidense en la infraestructura energética de UcraniaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy instó a los líderes empresariales de EE. UU. a invertir en el sector energético en apuros durante su visita. "El enfoque principal fue en preparar el sistema energético ucraniano para el invierno", escribió el jefe de estado en las redes sociales. El país teme cortes de energía nuevamente este invierno debido a los daños de la guerra causados por Rusia. Zelenskyy ofreció incentivos. "Este es nuestro ofrecimiento. Este es uno de los puntos de nuestro plan de victoria", dijo en un video publicado. Además de la energía, ejecutivos de finanzas e insurance companies, así como la jefa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, también asistieron a la reunión en Nueva York.

13:55 Experto militar elogia la ofensiva ucraniana en KurskMuchos observadores están divididos sobre si la ofensiva ucraniana en la ciudad rusa de Kursk es un éxito o un fracaso para Kyiv. El experto militar Nico Lange la ve como un éxito, stating on X: "Imagina si el presidente Zelensky tuviera que discutir un plan de paz ucraniano sin la ofensiva de Kursk. Eso solo muestra el valor y el éxito de la ofensiva de Kursk".

13:17 El "Plan de Victoria" de Kyiv incluye invitación a la NATOUna invitación para que Ucrania se una a la NATO es parte del "Plan de Victoria" del presidente Volodymyr Zelenskyy para Kyiv. Según el jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, los partenaires del país atacado por Rusia deben emitir una invitación para la membresía de la NATO, ignorando las amenazas de escalada de Moscú, durante una aparición en Nueva York. El plan abarca elementos militares y diplomáticos. Rusia justificó su guerra contra Ucrania, en parte, por la aspiración de Kyiv de unirse a la NATO.

12:42 A pesar de las declaraciones de paz de Zelensky, Rusia sigue con sus objetivos de guerraA pesar del deseo de Kyiv de negociaciones, Moscú persiste en sus objetivos de guerra en Ucrania. "Tan pronto como estos objetivos se logren de una u otra manera, la operación militar especial terminará", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sobre la brutal guerra de agresión rusa que lleva más de 2.5 años. Respondió a los comentarios del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien dijo durante su viaje a EE. UU. que el fin de la guerra está más cerca de lo que muchos creen. Zelensky está presentando su llamado Plan de Victoria en EE. UU., con el que busca presionar a Moscú para que negocie. Los objetivos de guerra de Rusia incluyen controlar las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia. Moscú también busca evitar que Ucrania se una a la NATO. En el pasado, también se ha mencionado el derrocamiento del gobierno en Kyiv. Muchos expertos creen que el objetivo final de Rusia es controlar toda Ucrania.

11:59 La situación en Wuhledar se deteriora aún más - los rusos podrían usar estrategia suciaLa situación en la ciudad de Wuhledar, cercana a las fuerzas militares ucranianas, sigue empeorando, según fuentes de Deepstate. "Los rusos están intentando cercar la ciudad y simplemente la están reduciendo a escombros con artillería y similares." Deepstate no reporta la infiltración de tropas rusas. "Aguantar hasta el final significa valorar los escombros de nuestro ejército por encima de su precio, lo cual es inaceptable. Debimos haber considerado las consecuencias de hoy antes, pero ahora es demasiado tarde. Las tropas de la 72.ª Brigada se niegan a rendirse y perseveran a pesar de todo." Según el medio de noticias de Europa Oriental Nexta, Rusia está utilizando de nuevo la táctica de "tierra quemada" al atacar Wuhledar desde el aire de manera desenfrenada:

11:15 Imágenes satelitales de alta resolución muestran daños extensos en instalaciones de municiones rusasUcrania ha lanzado recientemente varios ataques notables contra instalaciones de municiones, eliminando grandes cantidades de misiles rusos, granadas de artillería y otros recursos. Las poderosas imágenes satelitales de Maxar revelan la magnitud de los últimos ataques en Oktyabrsky y Toryaevo:

10:46 Ataques devastadores en Saporishshya: un muerto, varios heridos y daños extensosLos ataques rusos en la ciudad ucraniana oriental de Saporishshya han dejado a una persona muerta y seis heridos, según las autoridades. La zona fue alcanzada por "masivas bombardas aéreas" durante dos horas tarde el lunes por la noche, informó la agencia estatal de defensa civil. "Una persona falleció y seis resultaron heridos, incluyendo a una niña de 13 años y un niño de 15", escribió el gobernador regional Ivan Fedorov en la plataforma de mensajería Telegram. También se incendiaron instalaciones y edificios residenciales. Un trabajador de la administración de la ciudad estimó que 74 bloques de apartamentos y 24 casas privadas resultaron dañados en diferentes partes de la ciudad.

10:07 Munz sobre la tripulación del buque naval ruso: "Es probable que el buque naval no vuelva a navegar"La tripulación del buque naval ruso "Almirante Kuznetsov" está siendo desplegada en el frente, según la revista Forbes. El buque, conocido por su historial de errores, explica Rainer Munz de Moscú, podría ser una pista de los problemas financieros de Rusia.

09:27 Baluarte de la resistencia: ¿Wuhledar al borde? Tropas rusas informan entradaLas fuerzas rusas han informado que han comenzado a capturar la ciudad ucraniana oriental de Wuhledar, según los medios estatales y los blogueros. "Las unidades rusas han entrado en Wuhledar - el asalto a la ciudad ha comenzado", escribió Yuri Podolyaka, un bloguero militar prorruso nacido en Ucrania. Otros blogueros militares prorrusos también describieron el asalto. Los medios estatales rusos informaron que la ciudad, ubicada en la región de Donetsk, está siendo rodeada y se lucha en el este del asentamiento. El experto militar coronel Reisner también le dijo a ntv.de que las fuerzas rusas avanzan hacia la ciudad desde múltiples direcciones, como una tenaza. "Wuhledar corre el riesgo de ser rodeada. Se debe suponer que la 72.ª brigada mecanizada, equipada con tanques y vehículos de combate, no podrá mantener el área".

08:59 Rusia y Ucrania intercambian ataques con drones durante la nocheLa defensa aérea rusa derribó 13 drones ucranianos durante la noche, según informes oficiales. Seis fueron derribados sobre las regiones de Belgorod y Kursk, y uno sobre la región de Bryansk, informó la agencia de noticias TASS citando al Ministerio de Defensa ruso. La fuerza aérea ucraniana afirmó que Rusia atacó con 81 drones y cuatro misiles durante la noche. Setenta y nueve drones fueron derribados o obligados a estrellarse. No hay informes inmediatos de bajas o daños.

08:17 Dinamarca insta a Ucrania a autorizar el uso de armas occidentales de largo alcance contra RusiaLa primera ministra danesa Mette Frederiksen ha instado a sus aliados ucranianos a autorizar el uso de armas occidentales de largo alcance contra Rusia. "Propongo que pongamos fin al debate sobre las líneas rojas", dijo Frederiksen en una entrevista con Bloomberg. "La línea roja más importante ya ha sido cruzada. Y eso fue cuando los rusos invadieron Ucrania". Nunca permitirá que nadie de Rusia dicte lo que es correcto en la OTAN, Europa o Ucrania, afirmó Frederiksen.

07:38 Las bajas rusas probablemente sean enterradas y reportadas como desaparecidas para conservar recursosSegún una llamada telefónica filtrada informada por la inteligencia militar ucraniana, los soldados rusos caídos en el campo de batalla están siendo enterrados y marcados como desaparecidos para ahorrar costos. "Los matan, la lucha continúa, hace calor, comienzan a oler, así que los enterramos allí mismo, y luego se reportan como desaparecidos. Y si están desaparecidos, la familia no recibe pago. ¿Entiendes?", explica un hombre a su compañero de conversación, un residente de la región rusa de Belgorod, en la llamada telefónica informada por el Independiente de Kiev. El pago por cada soldado caído se dice que oscila entre $67,500 y $116,000.

06:59 Rusia No Muestra Señales de Poner Fin al Conflicto de GuerraMientras el presidente ucraniano Zelenskyy aboga por su "plan de victoria" en EE. UU., no hay indicios de que Rusia esté interesada en resolver el conflicto. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) afirmó que el Kremlin persiste en comunicar su desinterés en una convicción que no implique la rendición completa del gobierno ucraniano y la annihilación del estado ucraniano en su totalidad. Altos funcionarios rusos han mostrado oposición a asistir a la próxima cumbre de la paz, y Peskov afirmó que Rusia no está preparada para negociar a menos que sea sobre la capitulación ucraniana, refiriéndose a la OTAN y el Occidente como un "enemigo común". El ISW continúa concluyendo que el Kremlin no está ansioso por negociaciones sinceras con Ucrania y simplemente se refiere a "propuestas de paz" y "negociaciones" para intimidar al Occidente para que obligue a Ucrania a hacer concesiones previas regarding su autonomía e integridad territorial.

06:27 Zelenskyy: Acciones Fuertes de EE. UU. Podrían Acelerar Fin de la Agresión RusaSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, acciones robustas del gobierno de EE. UU. podrían acelerar el fin de la agresión rusa contra Ucrania en el próximo año. Zelenskyy publicó en su canal de Telegram después de una reunión con una delegación bipartita del Congreso de EE. UU., stating que la cooperación entre Ucrania y EE. UU. tiene una auténtica oportunidad de fortalecerse hacia el final del año.

05:44 Adolescentes en Omsk Queman Helicóptero Mi-8 con Cocktail MolotovDos adolescentes incendiaron un helicóptero Mi-8 en una base aérea rusa en Omsk el pasado sábado utilizando un cóctel molotov, según informó el canal de Telegram Baza. Los adolescentes de 16 años fueron detenidos más tarde y confesaron haber sido ofrecidos $20,000 a través de Telegram para llevar a cabo el ataque. El helicóptero sufrió daños considerables, según informaron los medios rusos. Este incidente es el segundo de este año en el que un helicóptero Mi-8 es incendiado; el primer incidente tuvo lugar el 11 de septiembre en el aeropuerto de Nojabrsk, región de Tyumen. Los actos de sabotaje, incluidas las descarriladas de trenes, han continuado en diversas regiones de Rusia. En enero, la inteligencia militar ucraniana afirmó que algunas de las vías férreas de Rusia habían sido objetivo de "adversarios desconocidos del régimen de Putin".

04:44 G7 Discutirá Misiles de Largo Alcance para KyivLos ministros de Relaciones Exteriores de los países del G7 discutirán la posibilidad de suministrar misiles de largo alcance a Ucrania el lunes, lo que podría alcanzar territorios rusos. Esta información fue revelada por el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, durante la Asamblea General de la ONU. También está claro que Rusia está adquiriendo nuevas armas, incluidas las rockets iraníes, a pesar de que Irán ha negado repetidamente los alegatos.

03:50 Zelenskyy: "La Paz es Más Alcanzable de lo que Pensamos"El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresa optimismo sobre el cese inminente de la guerra con Rusia. "Creo que estamos más cerca de la paz de lo que pensamos", declaró Zelensky en una entrevista con el broadcaster estadounidense ABC News. El fin de la guerra está cerca. En la entrevista, instó a EE. UU. y a sus partners a continuar apoyando a Ucrania.

02:50 Muertes Tras los Ataques Rusos en SaporizhzhiaLas fuerzas rusas llevaron a cabo el último de una serie de ataques en la ciudad ucraniana del sureste de Saporizhzhia el martes por la noche. Se registró una muerte, según el gobernador regional Ivan Fedorov. Un funcionario de la ciudad que habló con el broadcaster público Suspilne informó de cinco heridos, incluidas una niña de 13 años. Al menos 23 personas resultaron heridas en ataques anteriores a la ciudad la semana pasada y la noche anterior. Fedorov informó en Telegram que dos casas habían sido destruidas en el último ataque, aunque el tipo de arma no está claro. Las fuerzas rusas también dañaron la infraestructura de la ciudad, lo que provocó un incendio que fue controlado por los servicios de emergencia sin que se informaran heridos.

01:29 Las Fuerzas Ucranianas Enfrentan Presión en PokrovskLa situación en el este del país sigue siendo tensa, según el informe de situación vespertino del Estado Mayor en Kyiv. "La situación en la región de Pokrovsk y Kurakhove sigue siendo tensa", indica el Estado Mayor en Kyiv. De los 125 ataques rusos a lo largo del frente, más de 50 se llevaron a cabo en este sector. "La principal agresión se centró en Pokrovsk", indica el mando militar ucraniano. A pesar de que los observadores independientes atribuyen a los ucranianos el haber ralentizado el avance ruso en Pokrovsk, la situación sigue siendo precaria para los defensores cerca de Kurakhove. Los avances de las tropas rusas cerca de la ciudad minera de Hirnyk amenazan con rodear a varias unidades allí. Un movimiento similar de posiciones defensivas también se indica más al sur, cerca de la ciudad de Vuhledar, que los rusos han intentado capturar previamente mediante ataques frontales.

00:28 Ciudadano de EE. UU. Sancionado en Rusia por Intento de Secuestro

Un residente de EE. UU. recibió una condena de seis años de prisión en Rusia, según fuentes judiciales, por intentar salir del país con su hijo ruso sin el consentimiento de la madre. Un tribunal de Kaliningrad encontró al individuo culpable de intento de "secuestro" y ordenó que cumpliera su condena en un campo de trabajo. Según la sentencia, el residente de EE. UU. intentó salir de Rusia con su hijo de cuatro años en julio de 2023. Intentó cruzar la frontera con Polonia a través de una zona forestal sin obtener el consentimiento de la madre, pero fue interceptado por los oficiales de la frontera. Las relaciones entre EE. UU. y Rusia siguen tensas debido al conflicto de Ucrania.

23:14 Rusia Informa de Muertes Tras el Ataque a un Asentamiento

Tres individuos perdieron la vida en un ataque a un pueblo ruso situado cerca de la frontera con Ucrania, según las autoridades locales. El pueblo de Archangelskoe, situado a cinco kilómetros de la frontera, fue atacado supuestamente por el ejército ucraniano el lunes, informó el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, en el servicio de Telegram. Dos adultos y un adolescente murieron, mientras que otros dos resultaron heridos, incluyendo a un niño, según el anuncio del gobernador.

22:13 Zelensky agradece a Scholz por la ayuda alemana después de la reunión en Nueva York

Después de una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz en Nueva York, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció a Alemania por su ayuda. "Agradecemos a Alemania por su apoyo", escribió Zelensky en Twitter. "Unidos, hemos logrado salvar muchas vidas y podemos trabajar juntos para fortalecer la seguridad en toda la continente europeo". Sin embargo, Scholz reiteró la decisión del gobierno alemán de no suministrar a Ucrania armas sofisticadas.

21:35 Forbes: A medida que disminuye el uso del portaaviones ruso, la tripulación se envía a la batalla

Rusia solo tiene un portaaviones, el "Almirante Kuznetsov", que ha llamado la atención por sus frecuentes fallos mecánicos desde su lanzamiento en la década de 1980 a pesar de sus despliegues limitados. Ahora, la revista "Forbes" informes que soldados de la tripulación de 15,000 del Kuznetsov están siendo desplegados en el conflicto de Ucrania, no en su portaaviones, sino como un batallón separado. Según "Forbes", esto es una de las medidas que se están tomando para cumplir con las demandas mensuales de reclutamiento de Rusia, que la revista estima en 30,000 nuevos reclutas cada mes. Mientras tanto, el Kuznetsov se está deteriorando y puede convertirse pronto en una atracción permanente en la costa de Murmansk, donde ha estado stationed durante algún tiempo.

La Unión Europea está en solidaridad con Ucrania en su lucha contra Rusia, proporcionando apoyo crucial y sanciones contra Moscú.

Es importante que la Unión Europea continúe su apoyo y presión sobre Rusia para que se retire del territorio ucraniano y respete su soberanía, ya que el conflicto en curso ha provocado crisis humanitarias y pérdida de vidas.

