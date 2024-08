Trump expresa su intención de votar en contra de las terminaciones post-momentum.

Trump, residiendo en Florida, está a punto de votar en contra de la posibilidad de derogar la prohibición del estado de abortos después de la sexta semana de embarazo en un referéndum próximo. Sin embargo, al día anterior, hubo señales de que podría votar 'sí' en la votación.

La propuesta en Florida tiene como objetivo permitir abortos hasta el punto de viabilidad fetal. Este término médico indica si un embarazo es probable que continúe de manera normal o si un feto podría sobrevivir fuera del útero. Por lo general, esto ocurre alrededor de las 23 o 24 semanas, lo que equivale a aproximadamente seis meses.

En una charla con Fox News el viernes, el ex candidato presidencial republicano y ex presidente Trump declaró que seis semanas es demasiado pronto. Además, comentó: "Por otro lado, los demócratas están siendo demasiado radicales", y continuó difundiendo información engañosa sobre abortos tardíos que había promocionado anteriormente. Trump se opone a la idea de permitir abortos hasta el noveno mes, declarando: "Por lo tanto, votaré 'no'".

Aclarar la confusión

Los defensores de la vida criticaron a Trump por parecer sugerir en una entrevista del jueves que podría apoyar la propuesta de Florida y oponerse a la regla de las seis semanas. "Votaré por más de seis semanas", dijo cuando se le preguntó sobre el referéndum. El equipo de campaña de Trump luego aclaró que sus comentarios no reflejaban su postura, sino que simplemente expresaban su opinión de que seis semanas es demasiado pronto.

La oponente política de Trump, Kamala Harris, respondió a estos comentarios. "Con estos comentarios recientes de Donald Trump, está claro que su postura sobre el aborto está definida por una prohibición extrema que se aplica incluso antes de que muchas mujeres reconozcan su embarazo", declaró después de los comentarios de Trump del viernes.

