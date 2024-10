Trump expresa la existencia de numerosos individuos genéticamente inferiores dentro de nuestra nación en este momento.

Donald Trump sigue con sus críticas hacia los inmigrantes. En un programa de radio, el expresidente vuelve a hacer comentarios racistas. Además, se jacta de su popularidad entre los judíos.

El candidato republicano a la presidencia Donald Trump ha continuado su discurso negativo hacia los inmigrantes, esta vez afirmando que traen "traitos negativos" al país. En una entrevista con WABC radio, Trump acusó a su oponente demócrata, Kamala Harris, de dejar entrar "miles de delincuentes" al país a través de sus políticas migratorias. Muchos de ellos ahora viven "tranquilamente" en EE. UU., dijo el expresidente. "Creo que es parte de su naturaleza", le dijo al presentador Sid Rosenberg. "Tenemos muchos traits negativos en nuestro país en este momento".

El candidato político conocido por su fuerte retórica antiinmigrante ha hecho esta afirmación en casi todos los mítines de campaña, y ha prometido ordenar deportaciones en masa si es reelegido. La inmigración y la situación en la frontera entre EE. UU. y México, por donde entran muchos inmigrantes indocumentados, son temas principales en esta campaña electoral. Durante su primer mandato (2017-2021), Trump había anunciado que construiría un muro de 3.000 kilómetros en la frontera con México, que nunca se completó.

"Están todos para Trump"

Trump también declaró en la entrevista que es muy popular entre el pueblo israelí, hasta el punto de considerar presentarse a las elecciones de primer ministro. "Podría presentarme a primer ministro, aunque Bibi está haciendo mejor en este momento", dijo el de 78 años, refiriéndose al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El republicano afirmó que los "judíos ultraconservadores" lo apoyan en Estados Unidos. "Están todos para Trump, todos ellos, 100 por ciento, porque he hecho cosas que -entienden". También mencionó que le va bien en Nueva York, "con judíos en Nueva York, he oído que me va bien". En julio, Trump había hecho afirmaciones similares en el programa de Rosenberg, acusando a la vicepresidenta Harris, cuyo esposo es judío, de no gustar a los judíos.

Con solo cuatro semanas hasta las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, Trump y Harris están empatados en muchas encuestas. El resultado de las elecciones podría decidirse en unos pocos estados clave donde el resultado está muy cerca.

A pesar de sus críticas hacia los inmigrantes, Donald Trump asegura tener un fuerte apoyo entre las comunidades judías de Estados Unidos. Muchos judíos ultraconservadores lo respaldan presuntamente debido a sus políticas, como Trump mencionó durante su entrevista en WABC radio. Además, los inmigrantes siguen siendo un tema importante en la campaña de Trump, con sus promesas de políticas migratorias más estrictas y deportaciones en masa.

Lea también: