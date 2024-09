Trump está aprovechando la anécdota del consumo de gatos para su ventaja.

La inmigración ilegal se convierte en un tema candente en la carrera electoral de EE. UU. El Partido Republicano critica a Harris por no abordar el problema de manera efectiva. Lanzan una campaña de difamación impactante.

Unos meses antes de las elecciones presidenciales de EE. UU., los republicanos prominentes difundieron alegaciones infundadas contra los inmigrantes haitianos que viven en EE. UU., especialmente en Ohio. Miembros del Comité Judicial de la Cámara publicaron una imagen engañosa en X, que mostraba al candidato republicano Donald Trump salvando a un gatito y un pato, con la leyenda "¡Protejamos a nuestros patos y gatitos en Ohio!".

El compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, originario de Ohio, afirmaba en X que los inmigrantes haitianos ilegales en Springfield estaban agotando los servicios sociales y causando disturbios. Sugirió que las mascotas estaban siendo "secuestradas y comidas por personas que no deberían estar en este país", lo que llevó a la adición de la leyenda "¡Vota por Trump para que los inmigrantes haitianos no nos coman!" a una imagen de gatitos publicada por el senador Ted Cruz.

Los republicanos parecen estar explotando estos incidentes sin fundamento para difamar al candidato presidencial demócrata Kamala Harris, insinuando que su incapacidad para controlar la inmigración ilegal mientras servía como vicepresidenta fue perjudicial. La inmigración sigue siendo un problema crucial en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Algunas cuentas de extrema derecha en plataformas de redes sociales difundieron un informe periodístico sobre una mujer en Ohio que supuestamente mató y se comió un gato doméstico.

Elon Musk se une a la refriega

A pesar de la falta de enlaces verificables que relacionen el incidente con los inmigrantes o la comunidad haitiana, las imágenes engañosas del arresto de la mujer persistieron, en parte gracias a Elon Musk, propietario de X, quien expresó su apoyo a la candidatura de Trump. Trump comentó en su plataforma Truth Social, stating "20,000 Haitian immigrants were relocated to the tiny town of Springfield, Ohio". The city has been grappling with tensions surrounding social services, schools, and the housing market for years, with some attributing the problem to migration.

The Springfield police, however, refuted the unfounded accusations, stating that "there are no credible reports or specific allegations of pets being harmed, injured, or mistreated by individuals in the migrant community". The false information spread rapidly.

In the heat of the US presidential election, the Republicans continued their criticism of Vice President Kamala Harris' handling of illegal immigration, stating that her ineffectiveness in this area had serious consequences. During this time, several prominent Republicans, including Trump's running mate J.D. Vance, made inflammatory remarks about Haitian immigrants in Ohio, contributing to the hostile narrative surrounding immigration issues.

