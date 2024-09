Trump enfrenta un dilema de $ 2 mil millones con la verdad social: ¿Considerar vender o persistir?

Las restricciones que impiden al expresidente Donald Trump vender acciones en su firma de medios sociales están a punto de expirar para el jueves por la tarde.

Esto significa que Trump, junto con otros directivos de Trump Media & Technology Group, pueden vender acciones en la controvertida compañía que posee Truth Social si así lo eligen.

Es un momento importante para Trump Media, whose share value has significantly dropped since going public in March.

El expresidente es la cara de la compañía y su mayor accionista. La posibilidad de que Trump y otros directivos vendan sus acciones ha pesado en el valor de las acciones durante semanas.

Sin embargo, Trump ha declarado que no tiene planes de vender, diciendo a los periodistas la semana pasada: "No, no estoy vendiendo. No, me encanta". Estas declaraciones hicieron que el valor de las acciones de Trump Media aumentara, aunque temporalmente.

Es una decisión difícil para Trump, whose stake has decreased to $1.8 billion. Just four months ago, it was worth $6.2 billion.

Even if Trump wanted to deshacerse de la mayoría o todas sus acciones, estaría limitado por la realidad. Alguien que posee el 57% de las acciones no puede simplemente llamar a su broker y vender una cantidad significativa sin afectar negativamente el precio de las acciones, según Michael Stegemoller, un profesor de finanzas en la Universidad Baylor.

'Enteramente dependiente de un individuo'

Trump Media es inseparable del expresidente.

No solo Trump tiene una participación de control, sino que sus iniciales (DJT) son el símbolo de cotización de las acciones y es el usuario más popular de la plataforma.

"This is a company whose worth is so entirely tied to one individual. It's quite unusual; we didn't see something like this even with Apple and Steve Jobs," said Stegemoller.

This is why Trump's announcement he's not selling is crucial.

"They think I'm leaving. That's why they're down, 'cause it's different if I leave. But I'm not leaving," Trump told reporters last week.

Necesaria la divulgación

Si Trump decide vender algunas acciones, estará obligado a divulgar esa transacción en dos días hábiles.

La Comisión de Bolsa y Valores requiere que los accionistas que poseen más del 10% de las acciones de una compañía presenten un Formulario 4 que detalle las ventas de acciones.

Las restricciones de bloqueo, como las que Trump está lidiando, son comunes en OPIs como la que llevó a Trump Media a cotizar en bolsa en la primavera.

El objetivo es evitar la apariencia de que los directivos early se están saliendo rápidamente. Prometen no vender o prestar sus acciones durante alrededor de seis meses.

Si las acciones de Trump Media se mantienen por encima de $12 en una base de cierre, las restricciones de bloqueo caducarán lo más temprano posible al final de la negociación el jueves.

Sin embargo, hay cierta confusión sobre exactly when the lock-up period ends, with some suggesting it may be a few days later.

Trump Media's shares closed at a new low on Wednesday.

Regardless of the share price, the lock-up restrictions expire by September 25 at the latest.

Trump selling isn't the only risk.

Once the lock-up restrictions lift, other insiders can sell their shares as well. For instance, co-founders Andy Litinsky and Wes Moss might decide to exit their positions. Both have sued the company over their shares.

Using shares as collateral

Another question is whether Trump will raise cash by using his shares in Trump Media as collateral for a loan.

This would allow him to avoid the optics of selling his shares outright but would require him to find a lender who's willing to loan to him.

Trump would likely need to disclose that he's using his shares as collateral for a loan, several legal experts told CNN. Failure to do so could lead to trouble with regulators.

Last month, the SEC fined legendary investor Carl Icahn for failing to disclose information linked to his alleged decision to pledge vast amounts of shares in his holding company to secure personal loans worth billions of dollars. Icahn settled the charges without admitting or denying the findings.

"Compliance with that requirement has often been a bit spotty, but the SEC just extracted a big fine from Carl Icahn a few weeks ago for failing to make a very similar filing," said Xavier Kowalski, a former partner at Schulte Roth & Zabel who is now a lecturer in the finance department at the University of Florida. "I would expect the SEC to take a harder line against anyone else doing the same thing."

After the lock-up restrictions expire, Trump and other insiders can choose to sell their shares in the business if they wish. Despite the significant drop in share value since going public, Trump has publicly stated that he has no plans to sell.

The entire value and success of Trump Media are heavily reliant on Trump himself, making his announcement of not selling crucial for the company's stock price.

