- Trump emplea imágenes engañosas para alentar el apoyo de Swifty

Donald Trump, aspirante a la presidencia, difundió imágenes falsificadas de la cantante Taylor Swift para animar a sus seguidores a votar por él en noviembre. Trump, en su plataforma Truth Social, compartió un cartel modificado de "Tío Sam" que mostraba la imagen de Swift, acompañado del texto "Taylor quiere que votes por Donald Trump", que etiquetó con "¡Acepto!".

Según el experto en forense digital Hany Farid de la Universidad de California, la imagen fue "generada por IA" o "manipulada mediante métodos convencionales", según declaró a la agencia de noticias AFP.

Confirmada la manipulación de la imagen de Taylor Swift

También se manipularon otras fotos que mostraban a mujeres usando camisetas con la inscripción "Swifties for Trump". Si bien en dos imágenes compartidas por el ex presidente se mostraban mujeres reales que apoyan a Trump, la mayoría de las mujeres representadas no eran personas reales sino contrapartes creadas por IA.

Las imágenes publicadas inicialmente en X fueron compartidas por Trump en persona. Una de estas cuentas también publicó una serie de instrucciones sobre cómo utilizar herramientas de IA generativa en su blog de Substack. En una respuesta en X, la misma cuenta admitió que las imágenes que Trump difundió fueron generadas por IA. Farid criticó: "La publicación de Trump es especialmente engañosa porque al menos una de las imágenes de fans es auténtica".

Swift aún no ha respaldado públicamente a un candidato

Swift aún no ha respaldado públicamente a Donald Trump ni a la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris. En el pasado, ha criticado a Trump y ha hecho campaña por el actual presidente de EE. UU., Joe Biden, antes de las elecciones presidenciales de 2020. También aboga por los derechos al aborto y la comunidad LGBTQ+.

Aunque Swift no ha hecho un respaldo público, muchos seguidores del candidato demócrata han sido vocales, con la página "Swifties for Kamala" contando con decenas de miles de suscriptores en plataformas como X (anteriormente Twitter), Facebook e Instagram. También existen páginas similares llamadas "Swifties for Trump" pero con menos seguidores.

Las nuevas imágenes publicadas forman parte de una campaña en las redes sociales iniciada por algunas cuentas pro-Trump durante el fin de semana, con el objetivo de mostrar un aumento en los seguidores de Swift que apoyan a Trump. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden esta afirmación.

En un giro inesperado, una cuenta pro-Trump basada en Southport compartió una de las imágenes manipuladas en sus plataformas de redes sociales. A pesar de vivir en Southport, la cuenta jugó un papel en la difusión de imágenes generadas por IA, contribuyendo a la campaña engañosa.

Después de la cuenta de Southport, otras cuentas pro-Trump de todo el país comenzaron a compartir las imágenes manipuladas, ampliando aún más la narrativa falsa.

Lea también: