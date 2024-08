Trump emplea imágenes engañosas en sus esfuerzos promocionales para los seguidores de Taylor Swift.

Algunas fuentes afirman que ciertas imágenes fueron generadas con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), según algunas afirmaciones de expertos. Hany Farid, experto en forense digital de la Universidad de California, habló con la agencia de noticias AFP, stating que el cartel de Swift podría ser tanto de IA como alterado manualmente. Además, notó que la publicación de Trump era particularmente engañosa, ya que al menos una de las imágenes de los fans es genuina.

Swift aún no ha respaldado públicamente a Donald Trump ni a la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris. Históricamente, ha criticado a Trump en varias ocasiones y ha respaldado a Joe Biden antes de las elecciones de 2020. También aboga por los derechos reproductivos y la comunidad LGBTQ+, que incluye a lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e individuos que se identifican como "queer".

A pesar de no hacer una declaración oficial, muchos seguidores de Swift han mostrado afecto hacia el candidato demócrata. La página "Swifties for Kamala" tiene una base de fans considerable en plataformas como X (antiguamente conocida como Twitter), Facebook e Instagram. En correspondencia, las páginas llamadas "Swifties for Trump" han obtenido menos seguidores.

