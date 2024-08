Trump dice que ha ganado mucho dinero, así que debería tener voz cuando se baje la tasa.

"Siento que el presidente debería tener al menos una opinión al respecto. Lo siento muy firmemente", dijo Trump al final de su conferencia de prensa. "Hice mucho dinero. Fui muy exitoso. Y creo que tengo un mejor instinto que, en muchos casos, que las personas que estarían en la Reserva Federal o el presidente."

El expresidente dijo que la presidenta de la Fed, Jerome Powell, a quien Trump nombró en el cargo en 2017, ha fallado en el momento de los movimientos de tasas durante todo su mandato.

"Tiene tendencia a ser un poco tarde en las cosas. A veces se adelanta y a veces se atrasa", dijo Trump. "Creo que es realmente una cuestión de intuición".

Trump parecía unirse a un coro creciente, que incluye economistas y participantes del mercado, que creen que Powell y la Fed se equivocaron la semana pasada al no reducir las tasas desde un máximo de 23 años en la conclusión de su reunión de política del 31 de julio. Dos días después, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Informó que la economía de EE. UU. Añadió solo 114,000 empleos y la tasa de desempleo aumentó a 4,3%.

Esa mala noticia en el informe de empleo envió al mercado de valores a un frenesí, encendiendo los temores de que la Fed esperó demasiado para reducir las tasas. Tomar la decisión política correcta en el momento adecuado es un juego complicado que la Fed históricamente ha fallado en ganar.

Aún así, Trump ha abogado recientemente en contra de una reducción de tasas antes de las elecciones, diciendo que una decisión así por parte de la Fed sería un regalo para el partido demócrata. Las reducciones de tasas tienden a reducir los costos de endeudamiento para los consumidores y las empresas, liberando efectivo para gastar y estimulando la economía. En la lucha de años de la Fed contra la inflación descontrolada, aumentó las tasas para slowing the economy and bring prices under control. It has largely accomplished that goal.

Trump ha tenido una disputa pública con Powell durante años, frecuentemente publicando en las redes sociales que no estaba de acuerdo con la decisión de la Fed de aumentar las tasas en la campaña de aumento de tasas pre-Covid de Powell.

"Tuve una fuerte discusión con él un par de veces", dijo Trump el jueves. "Luché muy fuerte con él. Y de hecho, nos llevamos bien, nos llevamos bien".

Trump elogió públicamente a Powell por reducir las tasas a cero en marzo de 2020, cuando la Fed hizo dos reducciones extraordinarias de tasas de emergencia para evitar que la economía se derrumbara en los primeros días de la pandemia.

Los presidentes suelen quejarse de la política de la Fed, pero la campaña de presión pública de Trump está en una liga propia. La Fed está diseñada para ser un cuerpo gobernante independiente, libre de influencia política, para que no pueda ser intimidada para tomar decisiones emocionales que podrían desequilibrar el frágil equilibrio entre la creación de empleo y la inflación baja. A veces, un banco central está obligado a tomar decisiones impopulares, y cuando la política juega un papel, como Recently in Turkey, for example, inflation can surge out of control or economies can tank.

A pesar de su relación tensa, Powell ha declinado rutinariamente comentarios sobre los intentos de Trump de ejercer influencia, diciendo que la Fed seguirá siendo independiente y sin inmutarse en su misión.

Y, para lo que vale, Trump dijo en una entrevista de Bloomberg el mes pasado que no despediría a Powell si fuera reelegido presidente, "especialmente si creo que está haciendo lo correcto". Pero Trump ha dicho que no volverá a nombrar a Powell en 2026 al final de su mandato.

Los comentarios del expresidente sobre las decisiones de tasas de la Fed y su impacto en los negocios y la economía, ya que cree que Powell tiende a perder el momento óptimo. Las reducciones de tasas pueden beneficiar a los negocios al reducir los costos de endeudamiento y estimular el crecimiento económico, una política que la Fed utilizó durante la pandemia.

