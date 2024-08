Trump declaró un acuerdo televisado con Harris.

A causa de las críticas de Donald Trump a ABC por falta de imparcialidad, el debate televisivo propuesto con Kamala Harris parecía estar en peligro. Sin embargo, Trump ha aceptado finalmente las condiciones establecidas. Al mismo tiempo, Harris se está preparando para realizar su primera entrevista como candidata presidencial esta semana.

Se ha confirmado un debate televisivo para el 10 de septiembre entre Donald Trump y Kamala Harris. Este se ajustará a las regulaciones establecidas durante el debate de CNN del 27 de junio que contó con la participación de Trump y el presidente Joe Biden, incluyendo un micrófono silenciado para el participante no hablante y un estudio sin audiencia.

Trump consideró a ABC como la "red de noticias más injusta y despiadada". No obstante, afirmó que ABC le aseguró que el debate en Filadelfia sería "justo y equitativo". Harris supuestamente rechazó un debate el 4 de septiembre con Fox News, una red con tendencia conservadora, pero Trump dijo que dejó la fecha abierta para un posible cambio de opinión.

ABC anunció hace aproximadamente tres semanas que Trump y Harris se enfrentarían el 10 de septiembre. Ambos candidatos habían confirmado su participación en ese momento. Este es el único debate televisivo programado entre la vicepresidenta y el expresidente antes de las elecciones del 5 de noviembre. Sin embargo, Recently, a controversy over debate rules has emerged between the Harris and Trump campaigns.

La primera entrevista de Harris

Mientras tanto, Harris está programada para realizar su primera entrevista desde que fue nominada oficialmente como candidata presidencial. Será entrevistada junto a su compañero de fórmula, Tim Walz, en el estado clave de Georgia el jueves. La entrevista se transmitirá a las 9:00 PM ET (1:00 AM CET del viernes), moderada por Dana Bash de CNN.

Los republicanos han acusado repetidamente a Harris de evitar las entrevistas desde que el presidente Biden abandonó su candidatura a la Casa Blanca hace casi cinco semanas. Como resultado, Harris solo ha respondido a algunas preguntas de los reporteros en eventos de la campaña. Además, aún no ha realizado una conferencia de prensa como candidata presidencial. Trump ha criticado esto en múltiples ocasiones.

A pesar de las críticas de Trump a ABC por su presunta sesgo, ha aceptado participar en un debate televisivo el 10 de septiembre con la compañera de fórmula de Joe Biden, Kamala Harris. Después de esta decisión, Harris está programada para dar su primera entrevista como candidata presidencial, acompañada por su compañero de fórmula Tim Walz, el jueves en Georgia.

Lea también: