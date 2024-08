Trump culpa a Harris por el colapso de la bolsa

¿Quién o qué desencadenó el último revés en los mercados de valores? Para Donald Trump, Kamala Harris es claramente la culpable. Los inversores y analistas ven las cosas de manera diferente.

Donald Trump aprovecha cada oportunidad para criticar duramente a Kamala Harris y no duda en hacer afirmaciones audaces. Culpa a su oponente en la carrera por la Casa Blanca del desplome del mercado de valores al comienzo de la semana.

No tuvo en cuenta que los analistas, traders, inversores y economistas atribuyen la caída de los precios a una serie de causas diferentes: los temores de una recesión en EE. UU. debido a las altas tasas de interés, el revuelo en torno a la inteligencia artificial, las acciones tecnológicas sobrecalentadas, los temores de una guerra entre Israel e Irán y la liquidación de grandes apuestas en el mercado de valores.

"Por supuesto, los precios están cayendo. Kamala es incluso peor que el engañoso [Presidente] Joe [Biden]", Trump se desahogó en su plataforma social Truth Social. "Los mercados nunca aceptarán a la radical de izquierda que destruyó San Francisco y todo California. Próximo paso: LA GRAN DEPRESIÓN DE 2024! ¡No se puede jugar con los mercados. ¡KAMALA CRASH!!!"

Harris fue la Fiscal General de California y luego una representante del estado en el Senado de EE. UU. antes de convertirse en Vicepresidenta.

Es importante señalar que los mercados de valores de EE. UU. no se desplomaron ayer a pesar del ataque de Trump. En el momento de su publicación, los mercados estaban significativamente abajo, pero al final de la sesión de negociación, el índice líder Dow Jones había perdido solo el 2,6 por ciento, y el Nasdaq, pesado en tecnología, había perdido el 3,4 por ciento. Estas son pérdidas significativas, pero no son inhabituales en los mercados de valores. Además, los mercados de valores de EE. UU. tuvieron recaídas más grandes durante el mandato de Trump, lo cual también es completamente normal.

Trump advirtió del "terremoto" de Biden

Fue el mercado de valores japonés el que sufrió el mayor golpe el lunes, cayendo un 12 por ciento. Casualmente, hoy rebotó un 10 por ciento.

Trump ha estado obsesionado con el mercado de valores durante muchos años. Lo ve como un reflejo de cómo está yendo la economía. Durante su mandato, vio los precios al alza como resultado de sus políticas y una expresión de su popularidad. Sin embargo, no asumió la responsabilidad de las caídas.

Que los mercados de valores de EE. UU. hayan subido en los últimos meses, Trump se lo atribuye a sí mismo. Los gains en precios muestran la confianza del mercado en que ganará las elecciones presidenciales en noviembre.

Cuando Trump aún tuiteaba como presidente de EE. UU., advirtió de que el mercado de valores se derrumbaría después de la victoria de Biden. A medida que se acercaba la fecha de las elecciones, aumentaba la frecuencia de los escenarios apocalípticos tuiteados. El desplome nunca ocurrió.

Independientemente de lo que digan realmente los mercados de valores sobre el éxito o el fracaso de una presidencia, y de la influencia que tienen las decisiones políticas en el desarrollo de los precios junto con otros factores, el Dow Jones ha ganado casi el 30 por ciento durante el mandato de Biden hasta ahora. En ese mismo momento en el mandato de Trump, fue alrededor del 41 por ciento. Amargo para Trump: fue alrededor del 63 por ciento para su antecesor, Barack Obama.

Trump, a pesar de culpar a Kamala Harris del desplome del mercado de valores, no reconoce los diversos factores que contribuyen a la caída, como los temores de una recesión en EE. UU., las altas tasas de interés y las preocupaciones sobre las acciones tecnológicas. A pesar de sus afirmaciones, Trump no pudo evitar las fluctuaciones del mercado de valores, incluso durante su presidencia. No voy a decir que puedo predecir cada movimiento del mercado.

