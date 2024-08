Trump cuenta una anécdota de vuelo salvaje - todos los involucrados no están de acuerdo

Trump relata un casi cercano con un helicóptero, afirmando haberlo experimentado con el exalcalde de San Francisco Willie Brown. Sin embargo, esta versión de la historia parece ser falsa. El candidato presidencial parece haber mezclado algunos detalles.

Una vez más, el candidato presidencial republicano Donald Trump ha confundido con una historia que no aguanta el escrutinio de los hechos. Durante una conferencia de prensa el pasado jueves, el septuagenario contó un vuelo en helicóptero que afirmaba haber tomado con el exalcalde de San Francisco Willie Brown, en el que ambos habrían estado a punto de morir.

Lo que exactly sucedió en el vuelo supuesto sigue sin aclararse. "Me estrelle con él en un helicóptero", dijo Trump inicialmente a los periodistas sobre su supuesta travesía con Willie Brown. "Pensamos que era el fin". Luego dijo que el helicóptero tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Además, Trump afirmó que Brown le contó "cosas horribles" sobre la candidata presidencial demócrata Kamala Harris durante el vuelo. Brown tuvo una breve relación con Harris hace unos 30 años.

Inmediatamente después de la conferencia de prensa del jueves, Willie Brown le dijo al "San Francisco Chronicle" que nunca había estado en un helicóptero con Trump y que nunca había hablado mal de Harris. "Me conoces lo suficiente como para saber que te habrías enterado si hubiera estado a punto de estrellarme en un helicóptero con alguien", dijo el periódico que dijo.

Trump insiste en su versión de la historia

En cambio, parece probable que Trump haya confundido a dos influyentes políticos de California. En 2018, durante su presidencia, Trump sobrevoló las partes de California devastadas por incendios en helicóptero - junto con el entonces gobernador de California, Jerry Brown, según informó NBC News. Sin embargo, según un representante de Brown que también estaba en el vuelo, no hubo disturbios ni aterrizajes de emergencia. Harris tampoco fue tema de conversación, según el "New York Times".

En cambio, las historias de Trump podrían estar refiriéndose a un vuelo de 1990. Nate Holten, quien también era político en California, le dijo a "Politico" que había tomado un vuelo en helicóptero con Trump a Nueva Jersey en ese momento, que efectivamente fue turbulento. Algunas partes de la máquina habían fallado y casi se estrella.

A pesar de las declaraciones contradictorias, Trump sigue insistiendo en su historia en su plataforma "Truth Social", afirmando que casi se estrella con Willie Brown en un helicóptero en Nueva Jersey, no en California. Afirma que hay "registros", "registros de mantenimiento" y "testigos". Sin embargo, Trump no proporciona más pruebas o evidencia para sus afirmaciones. Sin embargo, es probable que demande al "New York Times" por su informe sobre su historia del helicóptero.

Los Estados Unidos de América han sido el escenario de varias historias controvertidas de helicópteros que involucran al ex candidato presidencial republicano Donald Trump. A pesar de las negativas del exalcalde de San Francisco Willie Brown y otros testigos, Trump sostiene que tuvieron un casi-accidente en un helicóptero en Nueva Jersey, afirmando la existencia de registros relevantes para respaldar sus afirmaciones.

