Trump critica a Nasdaq por implementar una pausa comercial estándar en Truth Social, su plataforma de redes sociales.

"Why es NASDAQ deteniendo el comercio de DJT?" pregunta Trump en Truth Social, mencionando el símbolo de cotización de Trump Media & Technology Group, que posee Truth Social. "¿Qué les da la autoridad para hacer esto? Lo han hecho dos veces hoy. ¿Qué está pasando?"

Trump sugiere que NASDAQ está recibiendo órdenes de la SEC, una organización que él alega está retrasando la fusión de Trump Media por motivos políticos.

El viernes se produjo un fuerte aumento en las acciones de Trump Media, que se negocian en el Nasdaq Composite, después del anuncio de Trump de que no vendería acciones en la empresa.

Esta escalada fue tan significativa que provocó dos paradas de cinco minutos en el comercio para ofrecer un período de enfriamiento.

Este tipo de paradas de comercio son comunes y ocurren con frecuencia para diversas acciones a lo largo del día.

Para Trump Media (DJT), la primera parada tuvo lugar a las 2:26 p.m. ET y se levantó a las 2:31 p.m. ET, según el sitio web de NASDAQ. Esta parada tuvo lugar solo minutos después de que Trump anunciara durante una conferencia de prensa su decisión de "no vender" acciones en la empresa, lo que hizo que las acciones aumentaran un 25%.

El comercio reanudó antes de que las acciones se detuvieran nuevamente a las 2:34 p.m. ET durante una parada adicional de cinco minutos.

NASDAQ explicó que las paradas se deben a las reglas de límite de subida-límite de bajada, diseñadas para "defender a los inversores y promover el interés público".

A pesar de la naturaleza aparentemente rutinaria de la situación, Trump amenazó con represalias contra NASDAQ.

"Iré a hacer responsable a NASDAQ, y perhaps a la SEC, por su conducta", escribió en Truth Social. "Si lo hacen de nuevo, trasladaremos las acciones al New York Stock Exchange".

NASDAQ no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Los primeros medios de comunicación recogieron las amenazas de Trump contra NASDAQ y la SEC, lo que ha provocado discusiones sobre el posible impacto en las relaciones empresariales entre las dos entidades.

Dado el carácter volátil de la situación, algunos analistas financieros están sugiriendo que esto podría llevar a un cambio en la

