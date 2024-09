Trump continúa atacando el estado psicológico de Harris, ya que ciertos aliados republicanos abogan por su enfoque en asuntos primarios.

El presidente Biden parece estar experimentando un declive cognitivo, lo que lamentablemente sugiere, en mi opinión, que Kamala Harris podría ser inherentemente deshonesta, afirmó el ex presidente en una reunión en Erie, Pensilvania el domingo, reiterando críticas hechas la noche anterior en Prairie du Chien, Wisconsin donde declaró: "Kamala tiene dificultades cognitivas".

Atacando a Harris por la crisis migratoria en aumento durante la administración de Biden, Trump expresó su opinión el sábado, stating: "Considerando la situación, solo una persona con dificultades cognitivas podría permitir que una situación así se desarrolle en nuestra nación".

El domingo por la mañana, algunos republicanos pidieron a Trump que se concentrara en los temas principales, una demanda que se ha expresado consistentemente durante su tercera campaña presidencial.

El senador Lindsey Graham, un aliado cercano de Trump, habló con Jake Tapper de CNN en "State of the Union", stating que no cree que Harris tenga dificultades cognitivas, sino que es "extremadamente liberal".

"Le sugiero al presidente Trump que cuando la gente evalúa la situación actual, confía en usted en cuestiones económicas, control de frontera, inflación y política exterior por amplias márgenes. Céntrese en eso", aconsejó el republicano de Carolina del Sur.

" No estoy diciendo que está loca. Estoy diciendo que su partido, sus ideologías, están locas", agregó Graham en referencia a Harris, después de criticar su política migratoria.

El whip de la mayoría de la Cámara, Tom Emmer, quien ha estado trabajando con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, para preparar al senador de Ohio, JD Vance, para el debate vicepresidencial del martes, dijo: "Debemos ceñirnos a los temas" cuando se le preguntó sobre la declaración de Trump de que Harris es "mentalmente discapacitada".

Más tarde, cuando se le preguntó si consideraba que la vicepresidenta era "mentalmente discapacitada", Emmer respondió: "Kamala Harris no es la opción adecuada para América".

El ex gobernador de Maryland, Larry Hogan, un crítico destacado de Trump que ha rechazado el respaldo del ex presidente en su carrera senatorial, respondió a los ataques de Trump contra Harris, stating: "Los comentarios despectivos de Trump no solo son insultantes para la vicepresidenta, sino también para las personas con discapacidades mentales reales".

Hogan agregó además: "Durante años he dicho que el discurso divisivo de Trump es innecesario".

Sin embargo, el portavoz de la Cámara, Kevin McCarthy, un partidario de Trump a pesar de su relación tensa, se negó a condenar los insultos de Trump contra Harris durante una entrevista con Manu Raju de CNN en "Inside Politics".

"¿Alguien estaría lo suficientemente estable mentalmente como para permitir 13,000 muertes en su propio país?", dijo el republicano de California, citando una estadística debatible que ha sido manipulada y mal utilizada por los legisladores republicanos y los comentaristas conservadores como evidencia de la supuesta incompetencia de Harris en la gestión de la política migratoria.

Respondiendo a los comentarios recientes de Trump sobre Harris, Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump, dijo: "Kamala Harris es completamente inepta para servir como presidenta" y procedió a atacar su postura sobre la inmigración.

CNN contactó a la campaña de Harris para obtener comentarios sobre los últimos comentarios de Trump. Sarafina Chitika, portavoz de la campaña, respondió al discurso de Trump del sábado en un comunicado, stating: "Donald Trump finalmente está diciendo la verdad a los votantes: no tiene nada 'inspirador' que ofrecer al pueblo estadounidense, solo oscuridad".

Sarah Davis, Aileen Graef, Kate Sullivan, Jeff Zeleny, Ali Main, Rashard Rose y Daniel Dale contribuyeron a esta información.

