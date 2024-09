- Trump contesta las acusaciones impuestas contra él.

El ex presidente de EE. UU. Donald Trump mantiene su postura de 'no culpable' después del lanzamiento de una acusación actualizada en el juicio federal por supuesta manipulación de las elecciones, según se indica en los documentos presentados por su equipo legal. El documento indica que Trump está renunciando a su derecho a asistir a la audiencia de lectura de cargos, lo que permite a sus abogados presentar una 'no culpable' en su nombre.

La acusación actualizada es una consecuencia de la decisión de la Corte Suprema

La acusación revisada, elaborada por el equipo del fiscal especial Jack Smith, surge de la decisión de julio de la facción conservadora de la Corte Suprema que concede inmunidad a Trump por ciertos actos oficiales. Para mantener el progreso en el caso, Smith y su equipo se vieron obligados a revisar la acusación contra Trump debido a esta decisión sin precedentes.

Trump había anunciado anteriormente su 'no culpable' durante su audiencia de lectura de cargos el año pasado, por lo que esta última acción no sorprende. El ex candidato republicano a la presidencia sigue denigrando cualquier proceso legal en su contra como una 'campaña de difamación política'.

Las acusaciones siguen siendo consistentes

Los partidarios de Trump asaltaron el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021. Como presidente en ese momento, Trump intentó revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y convertir su derrota ante el demócrata Joe Biden en una serie de victorias.

Trump fue posteriormente acusado de cargos federales en Washington D.C. La acusación actualizada puede ser más corta, pero las cuatro acusaciones contra él siguen sin cambios. Trump está acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, así como de conspiración para obstaculizar una investigación oficial, entre otros cargos.

La Comisión, en referencia al gran jurado o a los fiscales, había tomado una decisión sobre los cargos federales contra Trump antes del lanzamiento de la acusación actualizada. A pesar de los cambios en la acusación revisada, la postura de Trump de 'no culpable' sigue sin cambios.

A pesar del cambio en la acusación, la Comisión ha mantenido su decisión de que Trump no es culpable de ningún delito relacionado con los cargos federales originales.

Lea también: