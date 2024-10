Trump consolidó su control sobre su partido político y los medios de comunicación conservadores en medio de un velo de desconcierto.

El documento destaca el esquema de "electores falsos" de Trump y sus esfuerzos para causar confusión después de las elecciones. Trump, junto con sus operativos privados, pretendía crear caos en los lugares de votación donde aún se contaban votos, en lugar de buscar claridad, según el informe. También afirma que Trump dijo despectivamente "los detalles no importan" cuando se le advirtió que las falsas afirmaciones sobre fraude electoral no resistirían en los tribunales.

Extraído de la edición actualizada de mi libro "Red de Mentiras", sobre las elecciones de 2020 y su caótico aftermath, esta información revela que después de perder las elecciones, Trump recuperó el control del partido y su ala mediática explotando lo que el abogado Kenneth Chesebro llamó una "niebla de confusión".

Chesebro, aunque relativamente desconocido, jugó un papel crucial en la trama de electores dudosos. Según la acusación de conspiración de Jack Smith, el objetivo era que los republicanos presentaran certificados de Colegio Electoral inválidos, afirmando falsamente que el perdedor de las elecciones era en realidad el ganador. La acusación lo caracteriza como un plan corrupto para socavar el proceso del gobierno federal, impidiendo que los votos de Biden fueran contados y certificados.

Chesebro, en un correo electrónico del 8 de noviembre de 2020 a otro abogado, Jim Troupis, ofreció ayudar a Trump a impugnar los resultados de las elecciones en Wisconsin. Chesebro sugirió que la legislatura republicana de Wisconsin podría anular al gobernador demócrata y declarar a Trump ganador de los votos electorales del estado, citando "abusos sistemáticos" y listas de electores alternativos. Su memorando instó a que "como mínimo, con tal niebla de confusión, no se cuenten votos de WI (y perhaps también MI y PA), perhaps suficiente para lanzar las elecciones a la Cámara", lo que permitiría que Trump ganara.

El objetivo era generar caos y aprovechar el desorden resultante. La esperanza era que el vicepresidente Pence, en su papel ceremonial de supervisión de la certificación, aceptara los certificados fraudulentos, revertiendo así la victoria de Biden; o que la "niebla de confusión" proyectara una sombra tan grande sobre el proceso que el Congreso eligiera a un presidente por delegación estatal, lo que daría la victoria a Trump, ya que entonces 26 estados eran controlados por republicanos.

La correspondencia de Chesebro sobre "electores alternativos" tuvo influencia dentro del círculo íntimo de Trump en las semanas previas al 6 de enero. Sin embargo, el público en general remained largely unaware of the scheme as it unfolded.

En 2022, el comité del 6 de enero de la Cámara utilizó su autoridad legal para obtener algunos de estos memoriales, revelando el papel central de Chesebro en el plan. En marzo de 2024, un grupo de demócratas en Wisconsin demandó a Chesebro, Troupis y los impostores electorales, lo que llevó al lanzamiento de más de 1400 páginas de documentos relacionados con la trama de electores falsos. Como resultado, el público seguía descubriendo nuevos detalles sobre la envergadura del intento de golpe de Estado de MAGA más de tres años después.

La "niebla de confusión" encapsuló efectivamente la estrategia de la derecha. Figuras como Trump, abogados como Chesebro, estrellas de la televisión como Sean Hannity y propagandistas en streaming como Tucker Carlson sembraron tanto caos y confusión que los votantes y espectadores ya no podían discernir qué era verdadero. Siempre que Trump quería minimizar noticias desfavorables, las etiquetaba como "hoax". Siempre que Hannity quería defender a Trump de la cobertura periodística legítima, la etiquetaba como "fake".

A medida que reconstruía el caso de conspiración de las elecciones de 2020, llegué a ver la "niebla de confusión" como un componente clave del arsenal de reelección de Trump en 2024. Los resultados se manifestaron en la negación de la responsabilidad de los medios de comunicación de derecha por la crisis de la frontera, en las encuestas que mostraban que muchos votantes no podían asociar a Trump con el vuelco de Roe v. Wade, y en la negación del Partido Republicano sobre el asalto del 6 de enero. Cada historia sobre Trump estaba ensombrecida por la niebla. ¿Estaban los médicos matando a recién nacidos? ¿Estaban los inmigrantes en Ohio consumiendo gatos y perros? ¿Estaba mintiendo el personal de Kamala Harris sobre su tiempo trabajando en McDonald's? Perhaps, perhaps not; who can really say for certain? The sowing of confusion seemed to stifle any form of critical thinking.

The cloud hung over the White House during Trump's four-year presidency. Clinton campaign chairman John Podesta referred to it in February 2017, warning that "Trump is deploying a strategy, used by autocrats, designed to completely disorient public perception." Trump, Podesta cautioned, was endeavoring to build a hall of mirrors where even our most rudimentary senses were enveloped in confusion. He was emulating the successful strategy of Vladimir Putin.

Some individuals who participated in storming the Capitol on January 6, 2021, seemed to be clouded in confusion. For instance, there was a Missouri man named Daniel Donnelly Jr., often referred to as "Rally Runner" due to his habit of running around Busch Stadium during St. Louis Cardinals games wearing red clothes and paint. His online activities indicated his radicalization and blind trust in Trump and Fox News personalities like Tucker Carlson, as seen in his Facebook posts praising Carlson's analyses.

On January 6, Donnelly, equipped with a stolen police shield, aided the mob in pushing past police lines. He later admitted to his involvement in a Facebook video that same evening. However, in December 2021, Carlson displayed video clips of Donnelly in red face paint, expressing uncertainty about Donnelly's allegiance to Trump. Carlson even had a guest on his show who suggested Donnelly was "a law enforcement officer" and "an agent provocateur."

This remark infuriated Donnelly, who felt betrayed by Carlson, whom he previously perceived as an honest journalist combating "fake news." Donnelly's perception of Carlson drastically changed when Carlson's show disparaged him.

Donnelly soportó las consecuencias de su participación en el ataque al Capitolio, finalmente declarándose culpable de un delito de desorden civil en marzo de 2024. Desafortunadamente, para entonces, Carlson ya había seguido adelante, dejando otra falsificación a su paso. Así, la "niebla de confusión" se estableció aún más, ya que las predicciones de Cheseboro resultaron ser más precisas de lo que podría haber imaginado.

En un esfuerzo por recuperar el control del partido y su ala de medios, Trump explotó la "niebla de confusión" de Cheseboro, utilizándola para sembrar dudas sobre los resultados de las elecciones. A pesar de que la acusación afirmaba que el plan de Trump pretendía socavar el proceso electoral federal, muchos medios de comunicación de derecha, como los encabezados por figuras como Sean Hannity y Tucker Carlson, continuaron sembrando caos y confusión, lo que dificultó que los espectadores distinguieran la verdad de las falsedades.

A medida que la estrategia de Trump de crear una "niebla de confusión" demostró ser efectiva para ocultar la verdad y avivar las llamas de la controversia durante su presidencia, various medios de comunicación continuaron aprovechando esta táctica, perpetuando aún más un ciclo de malentendidos y desconfianza en el negocio de la información.

