Trump considera designar a RFK Jr. para un puesto dentro de su administración.

"Siento debilidad por él y valoro su opinión", le dijo Trump a CNN's Kristen Holmes durante una parada poscampaña en Míchigan.

"Es un genio, un verdadero pensador. Lo conozco desde hace mucho tiempo", afirmó el candidato presidencial republicano. "No había sabido que estaba considerando renunciar, pero si lo está, bueno, estaría abierto a la idea".

Los comentarios de Trump siguieron a Nicole Shanahan, compañera de fórmula de Kennedy, insinuando su retiro en un podcast publicado el martes. Ella lo describió como un movimiento para minimizar "la probabilidad" de que la vicepresidenta Kamala Harris le gane a Trump en las elecciones.

Trump expresó su ansiedad por su endorsement, stating, "Siento debilidad por él, así que ese endorsement sería maravilloso".

Cuando se le preguntó si consideraría ofrecerle a Kennedy un papel en su administración si ganara en noviembre, Trump respondió, "Quizás lo haga".

"Siento debilidad por él y respeto su inteligencia", dijo Trump. "Si surge la oportunidad, perhaps just take him on. Es diferente, único e increíblemente inteligente. Y sí, me sentiría halagado con su endorsement".

Por último, Trump descartó cualquier posible retroceso de los republicanos si nombrara a Kennedy, quien sostiene varias creencias progresistas.

"Me encantan las personas inteligentes, y los republicanos me aman", declaró Trump.

Sus puntos de vista políticos podrían cambiar la dirección de nuestro partido, pero encuentro su astucia política intrigante. Si Kennedy decide postularse para un cargo político, su perspectiva única lo convertiría en un fuerte contendiente.

