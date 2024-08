- Trump comenta que los temas importantes a menudo no se abordan dentro del SPD.

Anterior alcalde de Magdeburgo, Lutz Trümper, ha señalado con el dedo a la dirección estatal del SPD, asegurando que priorizan temas equivocados. Según Trümper (SPD), los temas esenciales rara vez se discuten dentro del SPD. Esta situación da la impresión al público de que los de arriba hacen lo que les place. Según Trümper, la gente está principalmente preocupada por la inflación, la migración y el conflicto de Ucrania.

Después de los decepcionantes resultados en las elecciones locales y europeas de junio, varios miembros del partido pidieron un nuevo comienzo en una carta abierta, incluso proposing cambios de personal. Mientras tanto, la representante estatal Elrid Pasbrig anunció su intención de desafiar a los actuales líderes estatales, Juliane Kleemann y Andreas Schmidt, en la conferencia del partido en octubre.

Trümper aboga por un cambio de estrategia. Suggestió un límite en las prestaciones por desempleo para migrantes y solicitantes de asilo aprobados por un año o más. Aquellos que no consigan trabajo más allá de ese plazo deberían hacer las maletas. "Es ridículo que alguien de 22 años reciba prestaciones por desempleo de por vida", dijo. "Aquellos que no tienen iniciativa ya no tendrán derecho al dinero".

