Trump cambia el enfoque del segundo intento de asesinato a acusaciones más inflamatorias

Después de que una bala rozara su oreja durante un tiroteo trágico que cobró una vida en una manifestación en julio, Trump pareció sufrir temporalmente una transformación, expresando a The Washington Examiner's Salena Zito su deseo de unir al país y al mundo. Lamentablemente, este cambio de corazón no duró más allá del segmento inaugural de su discurso de convención.

El Servicio Secreto logró desarmar a un posible amenaza que aparentemente había estado planeando dañar a Trump en uno de sus campos de golf en Florida el domingo pasado. La reacción de Trump a este incidente fue significativamente diferente. Acusó al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris de invitar a asesinos a targeting him after voicing concerns about Trump posing a danger to democracy.

El lunes, Trump, sin presentar ninguna evidencia, acusó al presunto tirador de estar influenciado por el "rhetoric" de Biden y Harris, argumentando que su retórica estaba causando su propio intento de asesinato, mientras que él era el que estaba comprometido con salvar al país, y ellos eran los responsables de su destrucción, tanto interna como externamente.

Trump empleó un tropo familiar de líderes totalitarios, etiquetando al sospechoso y a otros como "peligrosos idiotas" que son fácilmente influenciados por lo que dicen los líderes demócratas y actúan sobre lo que él afirma sin fundamento es un esfuerzo coordinado por la Casa Blanca para utilizar el sistema de justicia para perseguirlo.

Vance claims that no one has attempted to assassinate Harris

El compañero de fórmula de Trump tomó un enfoque más directo en el argumento.

"La disparidad fundamental entre los conservadores y los liberales es que nadie ha intentado asesinar a Kamala Harris en el pasado reciente, mientras que se han hecho dos intentos contra Donald Trump en el mismo período", dijo el senador de Ohio JD Vance.

"Diría que eso es una prueba bastante concluyente de que la izquierda debería bajar su retórica y abandonar estas tácticas", continuó Vance, haciendo referencia a su negación anterior de incitación después de difamar falsedades sobre los refugiados haitianos.

Discusiones políticas intensas sobre el incidente del domingo

Soportar dos intentos contra su vida en solo dos meses sería agotador para cualquiera. Trump también está lidiando con una elección, que actualmente está en un empate entre él y el vicepresidente, según la mayoría de las encuestas.

El político republicano Tim Pawlenty le dijo a CNN’s Erin Burnett el lunes que cualquiera que hubiera sido objetivo de un intento de asesinato podría estar "sensible, agitado y preocupado", una respuesta que es comprensible.

Tratar de influir en el resultado de una elección mediante un intento de asesinato debería ser aborrecible para cualquiera que valore la democracia y el derecho de los votantes a elegir a sus líderes. Sin embargo, las motivaciones del sospechoso, Ryan Wesley Routh, remain unclear. Aunque abogó por aumentar la ayuda a Ucrania, una postura en conflicto con la promesa de Trump de poner fin a la guerra con Rusia.

Pero las acusaciones de Trump de que Biden y Harris son directamente responsables de los intentos contra su vida subrayan sus propias inclinaciones políticas extremas. Su sugerencia de que sus advertencias sobre su supuesta amenaza a la democracia ponen su vida en riesgo implica que es illegítimo para sus oponentes señalar la verdad: que su comportamiento pasado, incluido el intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020 y acusar falsamente esta año de corrupción electoral, representa una amenaza para el sistema democrático de Estados Unidos. Su postura, que se asemeja a un intento de suprimir la libertad de expresión, también puede ser una señal preocupante de cómo se comportaría si fuera reelegido.

A pesar de los intercambios políticos intensos, hubo un momento el lunes que evocó un sentido de decencia política perdida. Biden y Trump tuvieron una conversación telefónica, con Biden expresando alivio de que Trump hubiera sobrevivido al intento. Trump luego expresó gratitud por la llamada, describiéndola como "muy amable".

Republicanos culpan a los demócratas de la incitación y el lenguaje inflamatorio

La incitación y el lenguaje inflamatorio a menudo dependen de la perspectiva. Los republicanos se ofendieron por la declaración de Biden en agosto de 2022 de que la base filosófica del movimiento MAGA era similar a la "semifascismo", aunque este comentario no se convirtió en un estandarte de la retórica de Biden. El representante demócrata de Nueva York, Daniel Goldman, creó controversia el año pasado cuando dijo que Trump needed to be "eliminado" - un comentario que Vance mencionó el lunes. Goldman retiró rápidamente su declaración, expresando arrepentimiento por su "malas elección de palabras" y admitiendo que no tenía intención de causar daño a Trump.

Sin embargo, si los demócratas son a veces culpables de una retórica excesiva, Trump ha construido una carrera política en la retórica más escandalosa hablada por un presidente o ex presidente en la historia moderna de Estados Unidos. La escala y la intensidad de su veneno superan cualquier cosa que los demócratas hayan dirigido hacia él. Frecuentemente etiqueta a Harris como "fascista" en eventos públicos, por ejemplo, dijo el 26 de agosto en Virginia que "tenemos una persona fascista corriendo que es incompetente". Usó un lenguaje similar el 23 de agosto, el 17 de agosto y el 3 de agosto en apariciones en la campaña.

Previamente este año, afirmó que Biden estaba operando una "administración Gestapo", refiriéndose a la policía secreta brutal de los nazis. Él echoed the language of some of history's most malevolent tyrants, labeling his political adversaries as "pests" and warning that immigrants were "contaminating" the essence of the United States.

When he refused to acknowledge his defeat in the 2020 election, Trump summoned his supporters to Washington DC and exhorted them to "fight like hell" or face losing their country. His supporters subsequently breached the US Capitol in an attempt to impede Biden's victory certification. Trump subsequently characterized those incarcerated for the events of January 6, 2021, as political prisoners, and hinted at pardoning them should he regain the White House in November.

Even now, Trump is indicating he will only recognize this year's election result if he deems it just and has threatened to imprison officials and opponents should he regain power.

"Explotar las fears de la gente, explotar sus ansiedades. Nos define con odio y miedo," declaró la congresista demócrata de Michigan, Debbie Dingell, en un acto de campaña del lunes para Harris. "Esta violencia debe cesar, pero también necesitamos comprender quién y qué es él, y cuánto lo está exacerbando", agregó, continuando "No ha prometido aceptar los resultados de las elecciones".

Las redes sociales han ayudado con frecuencia a Trump a introducir veneno en el discurso político. Después del incidente del domingo, uno de sus principales supporters — Elon Musk, quien controla X — cuestionó por qué Trump había enfrentado dos aparentes intentos de asesinato mientras que sus rivales no habían sufrido ninguno. "Y nadie está siquiera intentando asesinar a Biden/Kamala", publicó en el posteo eliminado posteriormente. Más tarde argumentó que el posteo había sido una broma, aunque dado el historial violento de la política estadounidense y los asesinatos de cuatro presidentes de EE. UU., es difícil entender cómo alguien podría encontrar divertidos tales comentarios.

La retórica de Trump y sus aliados también ha puesto en peligro la vida de otros. El doctor Anthony Fauci, el ex experto en enfermedades infecciosas del gobierno, le dijo a CNN's Kaitlan Collins este año que cuando es atacado, por ejemplo, por la congresista de Georgia Marjorie Taylor Greene en audiencias del Congreso, el número de amenazas de muerte contra él aumenta. "Hay un segmento de la población ahí afuera que cree esas tonterías", dijo Fauci.

Organizaciones mediáticas y trabajadores electorales también han sido objeto de amenazas después de los ataques infundados de Trump. Los fiscales y los jueces necesitan seguridad adicional mientras supervisan los casos de Trump y son el objetivo de sus diarias diatribas.

Y aunque se desarrolla el impactante aftermath de otro aparente intento de asesinato contra Trump, el impacto de su y Vance's retórica es evidente en Springfield, Ohio.

Después de que Trump amplificara las falsas afirmaciones durante el debate, el gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, envió a la patrulla de carretera del estado para monitorear las escuelas de la ciudad que recibieron amenazas de bomba. En otras partes de Springfield, las clases en la Universidad Wittenberg se llevaron a cabo de forma remota el lunes mientras la policía del campus y la ley local evaluaban las amenazas por correo electrónico de una bomba y un tiroteo en el campus que apuntaba a "miembros de la comunidad haitiana", según la universidad.

En su entrevista en "State of the Union", Vance dijo que cualquier sugerencia de que él o Trump habían actuado de una manera que incitara tales amenazas era "asquerosa".

También es asqueroso que alguien considerara asesinar a un ex presidente que corre en una elección democrática. Sin embargo, el registro histórico demuestra que mientras Trump se ha convertido en un objetivo de un clima político tóxico, también es uno de sus principales instigadores.

