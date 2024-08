Trump ataca a Harris y Walz durante su primera conferencia de prensa desde que se anunció el boleto demócrata

"Tiene posiciones que ni siquiera es posible creer que existen. Va por cosas que nadie ha oído hablar. Está muy metido en el mundo transgender, muy metido en muchos mundos diferentes," Trump le dijo a los reporteros reunidos para su primera conferencia de prensa desde que Harris anunció a Walz como su candidato a vicepresidente.

Durante aproximadamente una hora, el ex presidente respondió a una variedad de preguntas y se desvió en puntos de conversación familiares, desde criticar a los demócratas por la inmigración y la economía hasta una diatriba en la que acusó al partido de conspirar contra el presidente Joe Biden. Insistió en que su estrategia de campaña no había cambiado ahora que Harris es su oponente y dijo que prefería enfrentarse a ella, en un momento especulando que su desempeño con los votantes blancos hombres sería "algo increíble".

"No he recalibrado la estrategia en absoluto. Son las mismas políticas: fronteras abiertas, débil en el crimen. Creo que es peor que Biden. Porque lo obligaron a la posición. Ella estaba allí desde antes."

Al preguntarle sobre su ligera agenda de campaña, Trump descartó la pregunta como "tonta" antes de decir que ha estado ocupado grabando comerciales, hablando por teléfono, la radio y en programas de televisión. También notó que estaba sosteniendo una conferencia de prensa, su primera en meses, antes de decir que Harris "no es lo suficientemente inteligente" para hacer una de las suyas. Su último evento de campaña fue el fin de semana, cuando se reunió con su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance. Vance, a su vez, ha hecho campaña en los mismos estados que Harris y Walz esta semana.

Trump también pasó mucho tiempo el jueves quejándose de la cobertura de los medios de su campaña de mitines, afirmando en un momento que la audiencia para sus comentarios del 6 de enero de 2021 - poco antes de los disturbios en el Capitolio de EE. UU. - fue su mayor-ever y, en un giro absurdo, la comparó favorablemente con la asistencia a la marcha del Dr. Martin Luther King Jr. "I Have a Dream" en 1963.

"Si miras lo que Martin Luther King hizo con su discurso, fue un gran discurso. Y miras el nuestro, el mismo terreno, todo lo mismo. La misma cantidad de personas, si no, tuvimos más", dijo Trump. "Y miras la foto de su multitud y mi multitud. En realidad, tuvimos más gente. Dijeron que tenía 25,000, y él tenía un millón de personas y estoy bien con eso porque me gusta el Dr. Martin Luther King".

Las divagaciones de Trump contrastaron agudamente con la recién formada boleta demócrata, que es más joven y, hasta ahora, más enfocada en su conjunto de temas preferidos. El ex presidente, mientras tanto, pareció inclinado a comentar -a menudo con mentiras o afirmaciones engañosas- sobre todos los temas bajo el sol, desde las encuestas ("muy buenas") hasta las posibilidades de una nueva guerra mundial ("muy cerca").

Sus incursiones en críticas más mainstream de Harris y el estado del país bajo el presidente Joe Biden golpearon algunas líneas de ataque familiares, si bien occasionally head-scratching.

" Ahora tienes millones y millones de personas muertas, y tienes personas muriendo financieramente porque no pueden comprar bacon, no pueden comprar comida, no pueden comprar alimentos, no pueden hacer nada. Están viviendo horriblemente en nuestro país", dijo Trump de los estadounidenses.

En general, sin embargo, los comentarios de Trump fueron un repaso de viejas quejas y un aumento de nuevas, a menudo cargadas de insultos.

Los estadounidenses judíos que apoyan a Harris "deberían examinarse la cabeza", dijo Trump.

"Ella ha sido muy, muy mala con Israel y muy mala con la gente judía", agregó. No especificó cómo, ni que Harris está casada con un hombre judío, el segundo caballero Doug Emhoff.

Luego, Trump disminuyó el impacto que los derechos del aborto tendrán en las elecciones venideras, llamándolo "un tema muy pequeño" y "ya no un factor importante", antes de afirmar falsamente -de nuevo- que los demócratas apoyan el aborto "incluso después del nacimiento".

La carrera por la Casa Blanca, agregó Trump más tarde, no sería competitiva - siempre y cuando las elecciones se llevaran a cabo de manera justa, nuevamente sugiriendo falsamente que los votos anteriores no lo habían sido.

"La base de MAGA es el 75% del país", dijo Trump, "mucho más allá del partido republicano".

En un ligero cambio de sus comentarios anteriores, cuando sugirió que podría no debatir con Harris en las fechas y horas previamente acordadas, Trump el jueves anunció que había acordado reunirse con ella en tres ocasiones.

"Creo que es muy importante tener debates, y hemos acordado con Fox una fecha del 4 de septiembre. Hemos acordado con NBC. Acuerdo justo sujeto a ellos el 10 de septiembre. Y hemos acordado con ABC el 25 de septiembre", dijo el ex presidente.

Un asesor senior de Trump y una fuente de ABC familiarizada con el asunto dijeron ambos que las fechas correctas en las que Trump ha acordado con las redes son: el 4 de septiembre con Fox News, el 10 de septiembre con ABC y el 25 de septiembre con NBC.

Trump dijo que "detalles menores" aún se estaban trabajando, incluyendo la audiencia y las ubicaciones.

