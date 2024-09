Trump afirma que no tiene ningún control sobre la provocadora radical Laura Loomer, la etiqueta como un 'espíritu espontáneo'.

Laura ha estado respaldándome, al igual que muchas otras personas, y ha estado respaldándome. Ella elogia la campaña. No estoy seguro de por qué preguntaste al respecto, pero Laura me está respaldando. No dirijo la vida de Laura. Laura toma las decisiones. Es una salvaje", dijo Trump durante una conferencia de prensa en SoCal, en respuesta a la pregunta de CNN Kristen Holmes sobre las preocupaciones de sus aliados sobre su relación cercana recientemente.

Holmes insistió, señalando que eran sus aliados quienes expresaban sus preocupaciones. Trump respondió: "Oye, no puedo dictar las acciones de Laura. Laura me está respaldando. Tengo un montón de respaldos".

En cuanto a los comentarios racistas y controvertidos de Loomer, Trump afirmó que acababa de enterarse de ellos, describiéndola como "una persona con ideas poderosas".

"Es una persona con una fuerte voluntad. Tiene opiniones fuertes, y no sé qué dijo, pero eso no es asunto mío. Me está respaldando", dijo Trump.

"Sé que puede haber dicho algo, debido a lo que me estás informando, pero no sé qué dijo. Echaré un vistazo y emitiré un comunicado más tarde".

Dos días antes del debate presidencial del martes, Loomer declaró que si la vicepresidenta Kamala Harris, que es medio india, gana en las elecciones de 2024, "la Casa Blanca estará llena del aroma de curry y los discursos se facilitarán a través de los centros de contacto".

La aliada de Trump y la congresista republicana Marjorie Taylor Greene condenó el comentario de Loomer, calificándolo de "shockante e increíblemente racista".

En respuesta a otra pregunta de un periodista, Trump restó importancia a que Loomer lo acompañara en su avión en el viaje al debate de Filadelfia con asesores y familiares cercanos.

"Muchas personas lo hacen. Es un avión grande", dijo Trump.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

