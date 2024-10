Trump aconsejó a Melania: "Es crucial escuchar tus sentimientos internos".

En un giro inesperado, Melania Trump abiertamente apoya el derecho al aborto en su última publicación, contrastando con su exesposo, el ex presidente Donald Trump. Durante una entrevista en Fox News, él parece restar importancia a la división, stating que no es un gran problema para él, diciendo: "Es solo 'haz lo que quieras'. Siempre les digo a la gente, 'Haz lo que quieras'". Reconoce las diferencias de opinión, "Hay quienes son extremadamente conservadores en este tema, sin excepciones, y otros que tienen una opinión diferente". La anima a escribir según su criterio, afirmando: "No dictaré tus acciones".

Donald Trump, conocido por su base conservadora, suele enfatizar su elección de tres jueces conservadores de la Corte Suprema durante su mandato, lo que podría potencialmente anular los derechos al aborto en todo el país. Sin embargo, ahora aboga por que los estados manejen este asunto según sus propias regulaciones, siguiendo la decisión de la Corte Suprema de endurecer las leyes en muchos estados.

Melania Trump parece compartir sus puntos de vista sobre los derechos al aborto con Kamala Harris, la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata. Una fuerte defensora del derecho al aborto, Harris aboga por revertir la histórica decisión de la Corte Suprema.

Algunos extractos desclasificados de las futuras memorias de Melania Trump revelados a través del periódico británico "The Guardian" indican su firme apoyo al derecho de una mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo, incluyendo abortos. Según el informe, ella enfatiza la importancia de dar a las mujeres la libertad de tomar sus propias decisiones sobre el parto sin influencia o presión gubernamental, stating: "Es crucial que las mujeres puedan tomar sus decisiones sobre un niño basadas en sus convicciones personales, libres de cualquier intervención o presión gubernamental".

Los Estados Unidos de América, con sus diversas perspectivas sobre el aborto, podrían ver regulaciones diferentes en diferentes estados, alineándose con la postura reciente de Donald Trump. El apoyo de Melania Trump al derecho de una mujer al aborto es una nota destacada en los Estados Unidos de América, donde reside.

Lea también: