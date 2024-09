Trump aboga por la legalización de la marihuana en Florida.

En contraste con numerosos otros estados de EE. UU., en Florida, la marihuana solo se permite con fines medicinales en este momento. Sin embargo, el aspirante republicano a la presidencia Donald Trump aboga por un cambio: él aboga por la legalización para uso recreativo, aunque con ciertas restricciones.

En "Truth Social", Trump expresó su apoyo a un referéndum que legalizaría el uso recreativo de la marihuana en Florida, donde reside. Esta iniciativa también se someterá a votación durante las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Florida.

Trump argumentó: "La gente no debería ser considerada como delincuentes en Florida si es legal en tantos otros estados. ¿Por qué arruinar vidas y drenar los fondos de los contribuyentes al arrestar a adultos con solo cantidades personales?". La marihuana ya es legal para uso recreativo en varias partes de los Estados Unidos a nivel estatal.

Aproximadamente tres cuartas partes de los ciudadanos de EE. UU. viven en estados donde la marihuana solo se permite para uso medicinal o es legal para ambos, medicinal y recreativo. Las encuestas de opinión pública indican que los votantes más jóvenes están particularmente a favor de la descriminalización de la marihuana, un grupo demográfico que Recently has been leaning more toward the Democratic opponent of Trump, U.S. Vice President Kamala Harris.

La oposición de Trump a la cannabis en público

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se opone a la iniciativa de legalizar la marihuana. "Convertir a Florida en San Francisco o Chicago" es como DeSantis describió el cambio propuesto, señalando que su estado ya permite la marihuana para fines medicinales. "Necesitamos mantener nuestras calles limpias", agregó.

Aunque Trump expresó su apoyo el sábado, también enfatizó la necesidad de leyes contra el consumo público de marihuana. "No queremos el olor de la marihuana por todas partes, como en muchas ciudades gobernadas por demócratas", explicó Trump. Durante su campaña de 2016, Trump adoptó una postura más permisiva sobre el tema, diciendo a menudo que dejaría el asunto a las autoridades locales. Sin embargo, en la Casa Blanca, Trump permaneció relativamente callado sobre el tema, pero sí respaldó algunas de las posiciones más estrictas de su primer fiscal general, Jeff Sessions.

