Trump aboga por cambiar la legislación electoral de Nebraska, envuelto en una batalla para asegurar un voto electoral solitario.

Recientemente, Trump se comunicó con legisladores republicanos de Nebraska durante una reunión con el gobernador Jim Pillen, discutiendo la posibilidad de revocar una ley de 30 años que asigna votos electorales por distrito congressional, en lugar de ganador statewide. Pasados intentos de modificar esta ley han sido infructuosos, tanto este año como en el pasado. El senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur visitó a los legisladores de Nebraska para apoyar el punto de vista de Trump. Durante la reunión, Trump hizo una breve aparición, con la esperanza de obtener apoyo y enfatizar la importancia de un solo voto electoral de un distrito congressional de Omaha.

Este voto electoral podría potencialmente inclinar la balanza en las elecciones contra la vicepresidenta Kamala Harris. Aunque Harris lograra victorias en Wisconsin, Michigan y Pennsylvania, pero no capitalizara en otros estados clave, aún necesitaría este voto electoral del distrito 2 de Nebraska para alcanzar los 270 votos necesarios para asegurar la presidencia.

Graham expresó sus preocupaciones, stating, "Espero que la gente de Nebraska se dé cuenta de que esto podría reducirse a un solo voto electoral, y creo firmemente que una presidencia de Harris no sería beneficiosa para Nebraska. También creo que sería perjudicial para los intereses de la política exterior de América".

En 2016, Trump ganó todos los votos electorales de Nebraska, mientras que en 2020 ganó cuatro, con Joe Biden obteniendo el distrito de Omaha. La campaña de Harris ha destinado importantes recursos financieros para intentar recuperar este voto electoral solitario, con iniciativas de base visibles en Omaha en forma de pancartas en los patios con un punto azul, un símbolo que representa la esperanza para los demócratas en un mar de rojo de Nebraska.

El discurso televisado de Trump fue medido, sin recurrir a amenazas ni presionar excesivamente a su audiencia. Aunque su campaña ha ignorado en gran medida la competencia en Nebraska, algunos republicanos argumentan que debería hacer un gran esfuerzo para ganar el voto en lugar de tratar de cambiar la ley existente.

Este desarrollo fue informado inicialmente por The Washington Post.

Ansioso por convocar una sesión especial de la Legislatura de Nebraska antes de las elecciones de noviembre, Pillen especificó su disposición a hacerlo solo si había suficiente apoyo. Un intento anterior de revisar la ley, peculiar a Nebraska y Maine, no tuvo éxito este año.

“En este momento, aún no he recibido el apoyo concreto y público de 33 senadores para respaldar WTA”, declaró Pillen la semana pasada, refiriéndose a la legislación de ganador lleva todo. “Si eso cambia, encantado llamaré a una sesión especial”.

Persiste una minoría de detractores, con el senador estatal Mike McDonnell de Omaha, quien Recently crossed party lines to become Republican, still to succumb to the persuasions to adopt a winner-take-all electoral system.

El representante de McDonnell, Barry Rubin, le dijo al Nebraska Examiner el jueves, "El senador McDonnell ha oído argumentos persuasivos de ambos lados. Y hasta ahora, remains opposed".

Los demócratas han prometido frustrar cualquier intento tardío de modificar la ley antes de las elecciones de noviembre.

“We're keeping a vigilant eye on whether or not it happens”, stated Tony Vargas, a Nebraska state senator contesting GOP Rep. Don Bacon in the 2nd District, which is considered one of the nation's most hotly contested seats. “It's possible for things to shift right up until Election Day”.

Bacon y sus colegas en la delegación federal del estado, todos republicanos, reavivaron su empuje para cambiar la ley de Nebraska esta semana, escribiendo en un comunicado conjunto, "Es hora de que Nebraska se ajuste al sistema de ganador lleva todo en las elecciones presidenciales, como ya lo han hecho 48 otros estados".

La campaña de Harris y los demócratas de Nebraska han centrado su atención en cualquier cambio sigiloso en la ley electoral. El primer voto para la legislación cayó corto por 17 votos durante la sesión regular de la legislatura este año.

La presidenta del Partido Demócrata de Nebraska, Jane Kleeb, concluyó, "Those 17 votes are rock-solid”.

“Both Trump and Harris have the potential to capture Nebraskans' votes”, Kleeb told CNN. “Democrats take our responsibilities seriously, dedicating our time to canvassing, making phone calls, and placing yard signs, rather than wasting our efforts attempting to coerce elected officials, which seems to be the only strategy the Republicans have employed of late".

Trump se benefició del sistema electoral en Maine, un estado azul, asegurando un solo voto electoral en ambos 2016 y 2020 a pesar de perder a nivel estatal. Los demócratas siguen escépticos sobre sus posibilidades de una victoria total en Maine, afirmaron los funcionarios del partido, en comparación con sus perspectivas en Nebraska.

Impulsado por publicidad apasionada en el mercado de medios de Omaha, la campaña de Harris ha calculado un gasto total de aproximadamente $4.4 millones desde que se confirmó su candidatura en julio.

A medida que avanzamos, se espera que los demócratas mantengan una ventaja publicitaria en Nebraska, con aproximadamente $6 millones en reservas de transmisión futura, según datos de AdImpact. Esto equivale a más de $1 millón en tiempo de transmisión reservado para cada semana en la fase final de la campaña.

En comparación, los republicanos han hecho una inversión negligible en Nebraska, con solo $103,000 de la campaña de Trump, según datos de AdImpact.

CNN’s Alayna Treene, David Wright, y Morgan Rimmer contribuyeron a esta información.

