- "Triunfo de bronce": Schulz se alegra de haber asegurado la tercera posición

Martín Schulz luchó por contener las lágrimas en el Pont Alexandre III de París, a pesar de no haber ganado la medalla de oro en el triatlón después de sus victorias en los Paralímpicos de 2016 y 2021. "Saqué el bronce con un punto de exclamación tremendo", compartió el de 34 años, explicando sus emociones. "Mi entrenador no escribió ningún hueco en la pizarra durante la carrera, solo los nombres de mi novia y mi hijo", añadió, con la voz entrecortada. "Eso me empujó al bronce".

Schulz, que nació sin el antebrazo izquierdo, insinuó que podría ser su último Paralímpico. "No me estoy retirando", aclaró, pero admitió: "He estado en deportes competitivos durante 20 años. He estado planeando un nuevo hito desde entonces. Convertirme en padre el año pasado también cambió algunas cosas en la vida. Los deportes evolucionan, esa es la vida. A partir de ahora, iré año a año".

Schulz no quería culpar la reciente calidad del agua y las discusiones actuales en el Sena por su tercer lugar. "Esa charla realmente me fastidió. Mira el paisaje. Es impresionante. Y la calidad del agua no fue un desastre. Aquí no hay nadie que tenga que preocuparse por enfermar. La vista lo arregla todo".

A pesar de haber quedado inicialmente en sexto lugar después de nadar, Schulz luchó para volver a estar en primer lugar en la bicicleta. "Estaba empujando mis límites allí. Terminar primero después de pedalear me dio un nuevo impulso. Pero entonces esos dos tipos me pasaron. Pusieron un esfuerzo tremendo", explicó. En la carrera, el campeón paralímpico Chris Hammer de EE. UU. y Ronan Cordeiro de Brasil simplemente eran demasiado buenos. "Volver a casa con una medalla ahora se siente increíble", enfatizó Schulz.

Max Gelhaar aseguró la plata en su clase. El de 26 años con paralisis espástica unilateral terminó detrás del atleta español Daniel Molina. Para 750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta y una carrera de 5 kilómetros, necesitó 1:08:43 horas. "Estoy bastante satisfecho con mi rendimiento", dijo Gelhaar.

Después de dos disciplinas, Gelhaar aún lideraba. Pero entonces Molina lanzó un comeback. "Esperaba tener una buena ventaja sobre él después de pedalear. Eso no sucedió. Pero al final, no perdí el oro, gané la plata", dijo Gelhaar.

Sorprendentemente, el bronce fue ganado por la atleta con discapacidad visual Anja Renner con su guía Maria Paulig. "Solo he estado haciendo triatlón durante un año y medio. Es difícil de creer que logramos hacer esto en tan poco tiempo", dijo la de 38 años.

A pesar de no haber ganado el oro en el triatlón, Schulz no se rindió. "Con tres medallas, podemos celebrar una fiesta enorme en la casa de Alemania".

