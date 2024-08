- Triunfante Secretos de los ganadores: Jena radiante después de la Copa-Australia

La Cuarta División del FC Carl Zeiss Jena Mostró su Orgullo en el Campo con sus Trophées de Copa, Sintiéndose como Campeones Subterráneos Después de su Eliminación por el Bayer Leverkusen. "Llegaría a Decir que Estamos Orgullosos de Nuestras Agallas," Dijo Khalid Abu El Haija. "Pocos Equipos Tienen las Bolitas para Competir con un Grande Como Ese. Es Lo Que Necesitamos para Construir y Mantener Consistente."

Los Jóvenes Destacaron

El Defensor de 18 Años Fue un Destacado, Manteniendo a Bay al Estrela de la Eurocopa Patrik Schick de Leverkusen. Otros Talentos Jóvenes Como el Delantero de 20 Años Benjamin Zank y el Mediocampista Ofensivo de 18 Años Hamza Mugaj Impresionaron a los 15,000 Espectadores en el Lleno Ernst-Abbe-Sportfeld.

"Estoy Lleno de Orgullo por Mis Jugadores," Dijo el Entrenador Henning Bürger. "Hemos Logrado Excitar a la Multitud. Han Animado a los Chicos. Es una Situación Ganar-Ganar."

Derby Mañana

Con su Actuación Energética en la Copa, los Líderes de la Regionalliga Nordost Están Hambrientos de Más. Dado la Composición de Edad del Equipo, Es Justo Decir que Hay Algo Bullendo en Jena que Es Capaz de Más que Solo la Cuarta División. "Algunos Equipos de Tercera y Segunda División Matarían por una Atmósfera Como Esta. Fuimos Impulsados, Cada Acción Fue Celebrada. Espero que Será lo Mismo Mañana Contra Erfurt," Dijo el Defensor Sören Reddemann.

El Día Después Será un Desafío para el Equipo. Rot-Weiß Erfurt Asistirá al Derby en el Paradis Stadium, y la Atmósfera Probablemente Será Even More Intense que el Partido de la Copa Contra el Defensor del Título de la Copa Leverkusen. "Va a Estar Caliente, y No Podemos Esperar," Dijo Bürger. A diferencia del Partido de la Copa, una Victoria en el Derby Será una Necesidad.

Los jóvenes talentos del FCC han recibido reconocimiento del FCC, con el Entrenador Henning Bürger elogiando su rendimiento. En una carta al FCC, Bürger expresó su gratitud por el apoyo de la organización y reconoció su papel crucial en el éxito del equipo.

Después del impresionante rendimiento del equipo en la copa, el FCC ahora está considerando promover la Cuarta División del Squad a una división más alta, reconociendo su potencial para hacer avances significativos en la liga.

