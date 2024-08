- Tribunal: Interceptación de conferencia de prensa de activistas climáticos permitida

El Tribunal Regional de Múnich I ha dictaminado que la interceptación secreta de conversaciones entre periodistas y portavoces de prensa de "Last Generation" fue legal. El tribunal argumentó que el número de teléfono en cuestión pertenecía a un sospechoso contra el que se estaban llevando a cabo investigaciones por presunta formación de una organización criminal. Sin la vigilancia telefónica, las investigaciones habrían sido "significativamente obstaculizadas". El tribunal desestimó cinco quejas de periodistas contra las correspondientes órdenes del Tribunal Local de Múnich, señalando que la vigilancia no estaba directamente dirigida a representantes de los medios y que el número intervenido no se utilizaba exclusivamente para llamadas con periodistas.

La abogada Nicola Bier de "Reporteros Sin Fronteras" criticó la decisión, señalando que "el trabajo periodístico requiere comunicación confidencial" y que "la libertad de prensa y, en este caso, el secreto de las telecomunicaciones deberían haber sido considerados particularmente durante las investigaciones criminales".

"Reporteros Sin Fronteras" y la Sociedad para las Libertades Civiles, que apoyaron a los dos quejantes, declararon que consideran la vigilancia telefónica como inconstitucional, a pesar de la decisión del tribunal. Ahora examinarán otras posibles acciones legales, con una queja constitucional siendo la única opciónRemaining en este caso.

Los quejantes habían sido anteriormente infructuosos en el Tribunal Local de Múnich. El tribunal había dictaminado a finales de noviembre de 2023 que su propia aprobación de la vigilancia era legal, citando la amenaza significativa para la seguridad pública que representaban las acciones de los activistas climáticos como justificación. La vigilancia se describió como una "intervención intensa, pero breve".

La Oficina de Policía Criminal del Estado de Baviera, actuando según las instrucciones de la Fiscalía Pública de Múnich, había intervenido varias conexiones telefónicas, incluidas las de un contacto de prensa del grupo, en el otoño de 2022. La medida finalizó a finales de abril de 2023, según los investigadores. La medida había provocado una fuerte crítica, especialmente porque el Tribunal Local no había mencionado explícitamente la libertad de prensa en el original Orden de interceptación telefónica, junto con su razonamiento.

Al interceptar conexiones telefónicas, especialmente cuando los implicados son titulares de secretos profesionales como periodistas, las autoridades están obligadas a ponderar los intereses involucrados, y por lo general se requiere una fuerte sospecha de un delito grave.

La Fiscalía Pública de Múnich ha estado investigando a varios miembros de "Last Generation" durante más de un año por sospecha de formación de una organización criminal. En el curso de estas investigaciones, varias residencias de miembros del grupo fueron registradas en una redada a nivel nacional en mayo de 2023. El Tribunal Regional de Múnich I dictaminó más tarde que la acción de registro también era legal.

La decisión del Tribunal Regional de Múnich en el caso de vigilancia telefónica destacó la complejidad de equilibrar investigaciones legales con la importancia de la comunicación confidencial en el periodismo, como señaló la abogada Nicola Bier de "Reporteros Sin Fronteras". Los activistas climáticos, whose phone connections were tapped, operate in an environment that often requires discreet communication, making the issue of phone surveillance particularly sensitive in such cases.

Lea también: