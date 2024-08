- Tribunal: El dinero de la energía no reduce el seguro básico

El pago único de 75 euros concedido por la ciudad de Kassel debido a los costes energéticos aumentados no reduce las prestaciones de seguridad básica. El Tribunal Superior de Seguridad Social de Hesse lo declaró en un comunicado.

En el cálculo de las prestaciones de ayuda por desempleo, no se tienen en cuenta las contribuciones realizadas sin una obligación legal o moral, así lo declaró el tribunal de Darmstadt.

Esto es especialmente aplicable cuando estas contribuciones no mejoran significativamente la situación del beneficiario, lo que hace que las prestaciones de seguridad básica sean injustificadas.

La ciudad quiso aliviar a los residentes con un pago único

La ciudad de Kassel decidió en 2022 pagar a sus residentes, a solicitud, una ayuda energética única (EEG) de 75 euros por persona. Esto se hizo para mitigar la carga de los costes energéticos en aumento.

Una familia con cuatro hijos menores recibió esta ayuda. El centro de empleo luego redujo sus prestaciones de seguridad básica. La agencia argumentó que la EEG servía para el mismo propósito que las prestaciones SGB II y debería considerarse como ingreso.

La familia afectada, sin embargo, argumentó que se trataba de un pago con fines específicos. El magistrado de la ciudad también consideró que sería groseramente injusto o una carga particular tener en cuenta la EEG, por lo que la ciudad, como responsable de la prestación de ayudas sociales, no tuvo en cuenta la ayuda como ingreso.

La ayuda no se considera ingreso debido a la cantidad baja

El Tribunal Superior de Seguridad Social declaró que la EEG no debería considerarse como ingreso. Era una contribución hecha por la ciudad de Kassel a todos los ciudadanos, sin ninguna obligación legal o moral.

Tener en cuenta la ayuda energética como ingreso no sería groseramente injusto, ya que el centro de empleo cubría los costes de calefacción más altos y la ayuda ciudadana aumentada desde enero de 2023 cubría los costes eléctricos en aumento. Sin embargo, la situación de la familia no se mejoró significativamente con la EEG, lo que hace que las prestaciones de seguridad básica sigan siendo justificadas.

El estándar es que la contribución no supere el diez por ciento del respectivo requisito regular. Si un pago único debe proporcionar alivio durante varios meses, la cantidad debería dividirse en consecuencia. En este caso, aunque la EEG se distribuya solo durante los meses de octubre a diciembre de 2022, el límite del diez por ciento no se supera. El Tribunal Superior de Seguridad Social permitió un recurso.

